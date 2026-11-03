“È il gioco più sporco possibile”: Adriano Celentano torna sui social e se la prende con il Gf Vip

Il Molleggiato ha seguito la puntata del reality condotto da Ilary Blasi e una prova in particolare non gli è andata giù. Il suo commento su Instagram

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Adriano Celentano

Adriano Celentano davanti al Grande Fratello Vip? La scena, già di per sé, incuriosisce e fa abbastanza sorridere. Eppure il cantante ha davvero incrociato il reality di Canale 5 durante la puntata di lunedì 2 novembre e, a quanto pare, è rimasto abbastanza colpito da decidere di parlarne sui social. Non per una nomination o per una lite tra concorrenti, ma per una prova che gli ha fatto storcere parecchio il naso.

Il Molleggiato ha raccontato tutto su Instagram con il suo solito stile diretto. E tra una concessione allo show e una critica molto netta, il suo commento ha finito per diventare uno dei più letti del dopo puntata.

Adriano Celentano boccia il gioco della staffetta al Gf Vip

Il cantante non è riuscito a trattenersi. A farlo intervenire è stato un gioco organizzato durante la serata: i concorrenti del Gf Vip dovevano affrontare una staffetta senza aiutarsi con le mani, trasferendo da una persona all’altra alcuni oggetti e alimenti usando soltanto la bocca. Nel percorso sono comparsi un palloncino pieno d’acqua, una cipolla e una mozzarella.

Adriano Celentano ha seguito la scena e, a giudicare dal post pubblicato poco dopo, non l’ha presa benissimo. Prima ha concesso al programma un piccolo attestato di simpatia, scrivendo che il reality “non sarebbe male”, poi ha cambiato completamente registro.

Quello che lo ha infastidito è stato soprattutto il contatto continuo tra i concorrenti e il modo in cui venivano maneggiati gli alimenti. Da qui il giudizio, senza mezze misure: per il cantante si è trattato di un gioco “alquanto disgustoso”, fino alla definizione più dura, “il gioco più SPORCO possibile”.

La prova, tra l’altro, non ha portato fortuna agli inquilini della Casa. Il risultato ottenuto non è stato quello sperato e il gruppo si è ritrovato con meno soldi a disposizione per la spesa settimanale. Una conseguenza che ha reso l’atmosfera ancora più nervosa e che ha finito per alimentare nuove discussioni tra i concorrenti.

Celentano e quel commento inatteso sul reality

Il post ha fatto sorridere anche per un motivo semplice: non capita spesso di vedere Celentano entrare così nel dettaglio di una dinamica da reality. Anzi. E proprio questo contrasto tra il personaggio e il programma ha acceso i commenti.

Più che il contenuto in sé, a sorprendere è stata la precisione con cui il Molleggiato ha raccontato ciò che aveva visto. Un dettaglio che ha fatto immaginare a molti la scena di lui davanti alla televisione mentre segue il gioco, osserva la staffetta e decide poi di dire la sua.

Da una parte quindi c’è Celentano, molto serio nel raccontare la prova che lo aveva infastidito. Dall’altra i suoi followers che hanno colto subito il lato più buffo del suo improvviso interesse per le dinamiche di uno dei programmi più discussi di Mediaset.

Il suo giudizio sul reality, in fondo, è rimasto quasi sospeso tra curiosità e bocciatura. Il programma ha strappato perfino un mezzo complimento, mentre sulla prova incriminata non c’è stato spazio per sconti.

E così, tra palloncini, cipolle, mozzarelle e un commento social del tutto inatteso, il Gf Vip si è ritrovato con un opinionista d’eccezione per una sera. Decisamente non quello che ci si aspettava.