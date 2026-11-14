Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Il pubblico lo ha eliminato, ma la redazione continua a riportarlo dentro. Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, ma non ufficialmente. A una settimana dall’eliminazione, l’attore torna a varcare la porta rossa per guidare i compagni di gioco impegnati in una sfida a tema culinario. Belli è chiamato a interpretare il ruolo del capo chef, ma – come sempre – prende la propria parte troppo sul serio e diventa più severo dei giudici di Masterchef. Guadagnandosi, ancora una volta, l’ira degli altri concorrenti.

Il ritorno di Alex Belli porta il caos al GF Vip

Se l’obiettivo degli autori era quello di portare un po’ di pepe nella casa, è stato raggiunto. La sfida del Grande Fratello Bistrot avrebbe dovuto mettere alla prova la capacità dei concorrenti di lavorare in squadra e, in questo caso, il test è fallito clamorosamente. Il “merito” è di Alex Belli, che forse aveva in mente di interpretare un cuoco severo e meticoloso, ma ha ottenuto invece un tiranno dei fornelli i cui ingredienti preferiti sono stati spocchia e maleducazione.

Alex ha litigato, e qui abbiamo avuto un déjà vu, con Alessandro Roncaccia. Alessandro Roncaccia, a sua volta e a causa di Belli, ha litigato con Federica Morello (e ultimamente non è stato l’unico). E via così in una catena ininterrotta di scontri, incomprensioni e reciproche recriminazioni.

Rissa sfiorata con Alessandro Roncaccia

Se Alex Belli era uno chef senza scrupoli, Alessandro Roncaccia ha giocato al garzone disubbidiente. Alle richieste di disciplina di Belli rispondeva con il sarcasmo, quando gli si chiedeva di concentrarsi sul lavoro, usciva a fumarsi una sigaretta. Un simpatico siparietto? Non per Alex Belli che ha preso la questione sul personale. “Questi ragazzi quando dai qualcosa da fare non lo prendono sul serio, mi dà fastidio” ha ribadito la propria posizione l’attore in studio, senza tuttavia trovare la comprensione di conduttrice e opinioniste.

C’è poco da scherzare d’altronde, tra Belli e Roncaccia si è sfiorata la rissa. Tra i due ci sarebbe stato uno spintone e se è la situazione è rimasta sotto controllo è stato solo grazie all’intervento degli altri concorrenti. “Alex ha esagerato, lo scatto di ira, quando è arrivato faccia a faccia non mi è piaciuto”: il giudizio di Cesara Buonamici non lascia spazio a dubbi interpretativi.

Belli ha chiesto scusa? Assolutamente no. Gli altri lo hanno perdonato? Neanche per sogno. “Vogliamo chiamarlo Alex bullo?” ha cercato di smorzare la tensione, ironica ma neanche troppo, Ilary Blasi. A mettere un punto alla questione, però, è stato lo stesso Roncaccia, che al suo rivale ha ricordato: “Se il pubblico ti ha voluto fuori, c’è un motivo”. E se il pubblico lo ha voluto fuori, speriamo di non rivederlo più dentro.

E la colpa torna di nuovo a Federica Morello

A fare il bullo è stato Alex Belli, ma a prendersi la colpa infine è stata Federica Morello, capro espiatorio di quest’edizione del GF Vip. Dopo essersi subita gli attacchi delle altre donne in gioco, l’influencer si becca le accuse anche di Alessandro Roncaccia, fino a questo momento tra i suoi più fedeli alleati. Roncaccia non perdona all’amica la cordialità riservata a Belli. Gli amici condividono anche i nemici, e Morello ha infranto le regole.