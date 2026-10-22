Polvere nei caloriferi, perché il trucco del phon funziona davvero

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iStock Polvere nei caloriferi

I termosifoni possono accumulare grandi quantità di polvere, soprattutto nelle fessure e nelle zone più difficili da raggiungere. Un inconveniente che, al di là della pulizia della casa, può influire sulla diffusione del calore negli ambienti. Per risolverlo non servono necessariamente prodotti costosi o attrezzature particolari. Basta un oggetto comune come l’asciugacapelli. Il cosiddetto trucco del phon permette infatti di rimuovere parte dello sporco nascosto tra gli elementi del radiatore, senza doverlo smontare.

Perché la polvere si accumula nei termosifoni e cosa succede al riscaldamento

Quando il riscaldamento è acceso, i termosifoni cedono calore all’ambiente attraverso due meccanismi: irraggiamento e convezione. L’aria che entra in contatto con le superfici calde tende a salire, mentre quella più fredda prende il suo posto, creando un movimento continuo.

Questo flusso trasporta anche piccole particelle di polvere, lanugine e sporco che, con il passare del tempo, possono depositarsi tra le alette, dietro i pannelli e nelle fessure del radiatore.

Un accumulo consistente può ostacolare la circolazione dell’aria e ridurre lo scambio termico, soprattutto nei termosifoni dotati di elementi convettivi. La conseguenza può essere una distribuzione meno efficace del calore nella stanza.

Non significa, però, che ogni termosifone impolverato consumi necessariamente più energia. L’effetto dipende dalla quantità di sporco, dal modello del radiatore e dalle caratteristiche dell’impianto.

Come pulire i termosifoni con il phon: il metodo passo dopo passo

Il sistema sfrutta il getto d’aria dell’asciugacapelli per spostare la polvere accumulata nei punti difficili da raggiungere. Un metodo rapido ed efficiente: permette di rimuovere grandi quantità di polvere in pochi secondi senza smontare il radiatore o utilizzare attrezzi specifici. Inoltre, essendo una soluzione priva di sostanze chimiche, è sicura per qualsiasi tipo di radiatore.

Dunque, un procedimento semplice ma che richiede alcune attenzioni da seguire passo dopo passo.

– Pulire la superficie esterna. Utilizzare un panno umido o una spugna per rimuovere la polvere visibile.

– Preparare il pavimento. Posizionare un asciugamano o un panno sotto il termosifone per raccogliere l’eventuale polvere che cade.

– Utilizza un phon. Impostalo sull’aria fredda o a bassa temperatura e direzionalo verso le prese d’aria e le fessure del radiatore. Grazie alla pressione dell’aria, gran parte della polvere accumulata nelle zone difficili da raggiungere verrà espulsa.

– Pulizia finale. Dopo aver “soffiato” l’interno, è possibile utilizzare acqua tiepida con un detergente delicato per strofinare le aree ancora sporche.

Perché il trucco del phon sui termosifoni funziona così bene

Polvere e sporco agiscono da isolante termico, impedendo al radiatore di trasferire correttamente il calore. Rimuovendoli con aria compressa si ripristina il naturale flusso d’aria tra il radiatore e l’ambiente. In più l’utilizzo di un asciugacapelli non ha nulla a che vedere con lo spurgo: non si tratta di rilasciare aria interna, bensì di pulire fisicamente le fessure in modo che il radiatore possa “respirare” correttamente.

Benefici che vanno oltre il semplice calore

Risparmio energetico. Migliorando la loro efficienza, i radiatori impiegheranno meno tempo a riscaldarsi, il che può tradursi in una bolletta del riscaldamento più bassa.

Manutenzione facile e frequente. Non c’è bisogno di aspettare la manutenzione annuale del riscaldamento: con questo trucco si possono pulire i termosifoni da soli ogni volta che si vede un accumulo di polvere.

Meno usura. Evitando interventi complessi come lo spurgo o le riparazioni, si contribuisce a prolungare la durata dell’impianto di riscaldamento, riducendo i guasti frequenti.

Quando fare la pulizia del phon

Questo trucco è ideale poco prima di accendere il riscaldamento nei mesi più freddi, quando i termosifoni sono rimasti inutilizzati per lungo tempo e hanno accumulato polvere. Ma è utile anche durante l’inverno se si nota che un termosifone si riscalda più lentamente del solito o non funziona in modo uniforme.

Precauzioni da tenere in considerazione

Non utilizzare l’asciugacapelli con il termosifone caldo: attendere sempre che sia tiepido o freddo.

Utilizzare aria fredda o a bassa potenza per evitare di danneggiare le parti interne del radiatore.

Non dimenticare di proteggere il pavimento con un asciugamano per raccogliere eventuali schizzi di sporco.