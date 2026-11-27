iStock Hippeastrum, l’amaryllis natalizio

Steli dritti e robusti e, in cima, grandi fiori a tromba rossi, bianchi o rosa: l’amaryllis è una delle bulbose che più spesso portiamo in casa durante le feste, da tenere sul tavolo o da regalare. Coltivarla in vaso richiede qualche attenzione, dal momento in cui piantiamo il bulbo fino a quello, spesso trascurato, in cui la fioritura è finita e la pianta si prepara alla stagione successiva.

Cos’è l’amaryllis e quali sono le sue caratteristiche

Partiamo da un piccolo equivoco. La pianta che troviamo in vendita come amaryllis, quasi sempre, è in realtà un Hippeastrum: fa parte della famiglia delle Amaryllidaceae e arriva dalle zone tropicali e subtropicali delle Americhe. A battezzarla così fu William Herbert, botanico inglese, nel 1821. Mise insieme due parole greche, hippeus, cioè cavaliere, e astron, stella, e da qui viene il nome con cui la conosciamo anche da noi, stella del cavaliere.

A lungo i botanici hanno discusso se il nome Amaryllis spettasse alle bulbose americane o a quelle sudafricane. Nel 1987 il Congresso internazionale di botanica di Berlino confermò l’uso del nome per il genere sudafricano. E la vera amaryllis? È l’Amaryllis belladonna, viene dal Capo occidentale e fiorisce in autunno, con fiori rosa e profumati che spuntano su steli spogli, quando le foglie ancora non ci sono.

La pianta è quindi una bulbosa perenne, con foglie allungate e grandi fiori a tromba, semplici o doppi, sorretti da steli eretti. I colori? Rosso, bianco, rosa, e non mancano le varietà bicolori. Il primo ibrido di cui si ha notizia è inglese e risale al 1799. Da allora gli incroci si sono moltiplicati, tanto che oggi, tra ibridi e cultivar, se ne contano più di seicento.

Quando piantarlo per avere i fiori a Natale

Dalla messa a dimora all’apertura dei primi fiori passano in genere 6-8 settimane. Se vogliamo vederla fiorita a Natale, possiamo piantare il bulbo tra fine ottobre e inizio novembre, tenendo conto che i tempi variano con la cultivar e le condizioni di casa.

I bulbi in commercio, in genere, hanno già completato il periodo di riposo e sono pronti a vegetare. Per chi la acquista a fine novembre o a dicembre, però, il consiglio è puntare su un esemplare con i boccioli già sviluppati: un bulbo ancora fermo potrebbe fiorire più avanti, a feste ormai concluse. Sotto Natale si trovano anche i bulbi cerati, rivestiti di cera colorata: fioriscono con le riserve del bulbo, senza terra né acqua, di solito nel giro di 4-6 settimane.

Come scegliere vaso e terriccio e piantare il bulbo

Prima di tutto controlliamo il bulbo, che deve essere sodo e asciutto, senza muffe, parti molli o danni evidenti. Dopodiché passiamo al vaso: va scelto poco più grande del bulbo e deve avere i fori di scolo sul fondo. L’amaryllis, infatti, fiorisce bene anche quando le radici sono un po’ strette. Come substrato usiamo un buon terriccio per piante in vaso, ben drenante.

A questo punto sistemiamo le radici nel terriccio e riempiamo intorno, lasciando scoperta la parte alta del bulbo: dovrebbe restare fuori dal terreno da circa un terzo fino a metà del bulbo. Premiamo leggermente, annaffiamo e lasciamo sgocciolare bene l’acqua in eccesso prima di rimettere il vaso sul sottovaso.

Dove sistemarlo in casa: luce e temperatura

L’amaryllis ama la luce, e il posto giusto è vicino alla finestra più luminosa della casa. Per l’avvio della crescita occorre una temperatura intorno ai 21°C; quando i fiori si aprono, invece, un ambiente più fresco, tra i 15 e i 18°C, aiuta a farli durare più a lungo. Teniamola comunque lontana dai termosifoni, il cui calore accorcia la fioritura.

Lo stelo tende a piegarsi verso la finestra, quindi ruotiamo il vaso di tanto in tanto, così cresce dritto. Naturalmente l’amaryllis teme il gelo: in gran parte d’Italia il balcone d’inverno è sconsigliato, e il suo posto resta in casa.

Quanto annaffiare l’amaryllis e quale concime usare

All’inizio le annaffiature devono essere moderate, perché il bulbo ha bisogno di poca acqua finché la crescita non si avvia. Quando compaiono foglie e stelo, possiamo aumentarle. In ogni caso, prima di annaffiare controlliamo sempre il terriccio e aspettiamo che lo strato superficiale sia asciutto. L’acqua in eccesso deve defluire e il sottovaso va svuotato: le radici a bagno espongono il bulbo al rischio di marciume.

Veniamo al concime. Il bulbo che acquistiamo ha già le riserve necessarie per la prima fioritura, quindi il fertilizzante serve a poco per far spuntare i boccioli. La nutrizione diventa davvero utile dopo, quando i fiori sono appassiti e la pianta sviluppa le foglie: è il momento di usare un fertilizzante per piante in vaso, alle dosi indicate in etichetta.

Cosa fare dopo la fioritura e come favorire nuovi fiori

Quando i fiori appassiscono eliminiamoli, così la pianta evita di spendere energie per produrre i semi. Lo stelo sfiorito si taglia qualche centimetro sopra il bulbo, con attenzione a non ferirlo; meglio aspettare che ingiallisca, perché finché resta verde contribuisce anche lui alla fotosintesi. Le foglie, invece, vanno lasciate: sono loro a ricostituire le riserve del bulbo per la fioritura successiva.

Continuiamo quindi con luce, acqua e concime per tutta la fase di crescita. Nella bella stagione, passato il rischio di gelate, il vaso può andare all’aperto, abituandolo un po’ alla volta: prima all’ombra, poi a una luce più intensa.

Verso fine estate o inizio autunno si può sfruttare un periodo di riposo, in un luogo fresco e asciutto e con le annaffiature ridotte o sospese, per programmare la fioritura successiva. Il rinvaso può aspettare: di solito avviene ogni due o tre anni.

Gli errori da evitare e le attenzioni in casa

Indubbiamente un errore da non commettere è l’eccesso d’acqua: un terriccio sempre bagnato e un sottovaso pieno fanno marcire il bulbo. Evitiamo anche di posizionare la pianta dove non riceve abbastanza luce, perché produce foglie lunghe e molli e indebolisce il bulbo, che rifiorisce con più difficoltà.

Da evitare, poi, il taglio delle foglie quando sono ancora verdi. Se ingialliscono, prima di pensare a una malattia guardiamo in che fase si trova la pianta: quando entra a riposo, foglie gialle e secche sono normali. Un’ultima attenzione: l’amaryllis è nociva se ingerita, anche per cani e gatti. Meglio trovarle un posto fuori dalla portata degli animali e dei bambini.