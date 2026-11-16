iStock I ciclamini hanno fioriture autunnali che possono proseguire fino alla primavera successiva

Il ciclamino è una pianta amante del freddo e per questo le sue fioriture iniziano in autunno e possono proseguire fino a fine inverno. Ma se volessimo vedere i ciclamini in fiore anche verso marzo aprile, quando il periodo primaverile è ormai arrivato?

Se seguiamo alcune regole e assecondiamo la preferenza di questa pianta per il fresco, possiamo riuscirci. Ma occhio, perché mantenere i fiori nella loro migliore condizione richiede il rispetto di alcune cure primarie.

Ciclamini: una fioritura che resiste fino a primavera

I ciclamini, come accennato, sono arbusti che mostrano il meglio di sé quando il clima inizia a rinfrescarsi. La fioritura parte da settembre inoltrato e i fiori, se le condizioni sono ottimali, restano vividi e in salute per tutta la stagione fredda, colorando il nostro giardino d’inverno.

A marzo aprile è ancora possibile vederli, a patto che ci prendiamo cura della pianta nel modo migliore. Solo mantenendo luce, temperature, annaffiature e pulizia nel giusto stato potremo infatti mantenere le fioriture maestose.

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Esposizione

La pianta di ciclamino sta bene al freddo, per cui l’esposizione in esterno, se le temperature non scendono troppo sotto lo zero, è la migliore. Se il termometro scende sotto i 2 gradi e il gelo è intenso e prolungato, l’acqua nei tessuti congela e il tubero tende a collassare.

In questi casi si può spostare il vaso in una zona fresca ma riparata, come un pianerottolo non riscaldato o un garage luminoso. Il ciclamino ha infatti bisogno di luce ma non di sole diretto, per cui una zona esposta a nord o est con raggi filtrati è ideale.

Irrigazioni

In generale, la pianta va bagnata dal basso versando l’acqua nel sottovaso solo quando il terreno è asciutto. Il ciclamino assorbirà il liquido che gli serve nel giro di una ventina di minuti, dopo possiamo svuotare i residui per evitare ristagni.

Con l’arrivo della primavera è possibile che la richiesta di acqua aumenti, ma il terreno non deve mai essere zuppo. La regola di eliminare l’acqua dal sottovaso dopo i primi venti minuti resta sempre valida e consente di evitare i temuti marciumi radicali.

Pulizia della pianta

Le sfioriture, i fiori secchi e le foglie ingiallite vanno tolte per permettere alla pianta di mantenersi sana. Ma non bisogna adoperare le forbici per questa operazione: meglio afferrare lo stelo alla base ruotandolo e dando uno strappo secco.

In questo modo non si corre il rischio di lasciare pezzi di gambo che potrebbero marcire e alterare il tubero sottostante.

Concimazione e temperature

Da fine inverno e per tutta la primavera, aggiungiamo un concime liquido per piante fiorite a base di potassio alla solita acqua di irrigazione. La regola è di innaffiare così ogni 15 giorni, interrompendo quando la pianta smette di produrre nuove foglie con i primi caldi.

Va ricordato che il ciclamino è ha un ciclo autunno invernale e con un clima superiore ai 20 °C costanti tenderà ad andare in letargo per tutelarsi. Il trucco in primavera è proprio quello di mantenerlo al fresco per ritardare il riposo vegetativo.

La temperatura ideale è tra i 10 e i 15 °C per prolungare al massimo la fioritura.