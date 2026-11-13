Boletus aereus, dove si trova e come raccogliere il porcino nero

Dove cresce il porcino nero, in quali zone d’Italia è possibile trovarlo e quali accorgimenti seguire per raccoglierlo correttamente

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iStock Porcino nero

Quando si parla di funghi, il porcino è senza dubbio tra i più amati, sia da chi si diverte a cercarlo nei boschi sia da chi non vede l’ora di portarlo in tavola. Tra le varietà più pregiate c’è il Boletus aereus, conosciuto anche come porcino nero o bronzino, apprezzato per la sua carne soda e il profumo intenso.

Il suo cappello scuro lo rende particolare, con sfumature che ricordano proprio quelle del bronzo. Ma dove possiamo incontrarlo? E soprattutto, quali accorgimenti è bene conoscere prima di raccoglierlo?

Dove si trova il Boletus aereus

Se vogliamo andare alla ricerca del porcino nero, la prima cosa da sapere è che non tutti i boschi sono uguali. Il Boletus aereus ama infatti il clima caldo e gli ambienti mediterranei: per questo è più facile incontrarlo nei boschi di latifoglie, soprattutto dove crescono querce e castagni. Può svilupparsi anche in presenza di lecci e altre specie arboree, in luoghi ben esposti e con condizioni ambientali favorevoli.

È un fungo termofilo, cioè predilige temperature miti e calde. La sua comparsa può iniziare già dall’estate e proseguire fino all’autunno, con una presenza che dipende molto dalle piogge, dall’umidità del terreno e dall’andamento delle temperature. Le condizioni climatiche, infatti, giocano un ruolo importante nella crescita del fungo e possono influenzare il momento in cui compare nei boschi.

E in Italia dove conviene cercarlo? Il porcino nero è diffuso soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, dove il clima e la vegetazione offrono un habitat ideale. Si può incontrare lungo diverse aree dell’Appennino e nelle zone collinari caratterizzate dalla presenza di querce e castagni.

Non manca nemmeno al Nord, anche se qui è generalmente più raro: in Piemonte, per esempio, è segnalato nelle vallate alpine a partire dalla seconda metà di agosto. Non è necessario spingersi fino al Sud per avere qualche possibilità di incontrarlo, purché si scelgano i boschi giusti.

Come raccogliere il porcino nero senza danneggiare il bosco

Una volta individuato il luogo adatto, arriva il momento della raccolta. Prima, però, è importante imparare a riconoscere il Boletus aereus: il cappello è di colore bruno scuro, a volte quasi nero, con una superficie asciutta e vellutata. Il gambo è robusto, spesso più largo alla base e caratterizzato da un reticolo brunastro, mentre la carne è bianca, compatta e non cambia colore quando viene tagliata. Sono caratteristiche utili per orientarsi, ma non bastano da sole per identificare con certezza un esemplare commestibile.

Quando si raccoglie un fungo, anche il modo in cui lo si stacca dal terreno fa la differenza. Si può estrarlo intero con un movimento rotatorio delicato, evitando di danneggiare il micelio e lo strato superficiale del suolo. Meglio lasciare nel bosco gli esemplari troppo piccoli, ancora in fase di sviluppo, oppure quelli deteriorati.

Anche il contenitore conta: per trasportare i funghi è preferibile utilizzare un cestino rigido e aerato, come quelli in vimini, che permette alle spore di disperdersi durante il cammino. I sacchetti di plastica sono da evitare: trattengono l’umidità e favoriscono il deterioramento dei funghi.

Un ultimo passaggio da non saltare, anche quando siamo convinti di aver trovato proprio la varietà che cercavamo: far controllare il raccolto da un micologo dell’Ispettorato micologico della propria ASL.

Il servizio è in genere gratuito e permette di verificare la commestibilità degli esemplari. Prima di partire è anche bene informarsi sulle regole locali: permessi, quantità consentite e divieti possono cambiare da una Regione all’altra. Perché una giornata trascorsa nel bosco sia davvero piacevole, vale la pena ricordarsi che la raccolta deve rispettare anche l’ambiente che ci ospita.