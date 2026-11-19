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Al banco della macelleria ce le troviamo davanti spesso: due costate quasi identiche, una con il bordo di grasso bianco latte, l’altra color burro. Spesso d’istinto scegliamo la prima, come se quel giallo fosse il segno di un pezzo vecchio o rimasto troppo in vetrina. Nella maggior parte dei casi è un colore naturale, che svela soprattutto cosa ha mangiato l’animale.

Perché il grasso della carne può essere bianco o giallo

Parliamo di carne bovina, nello specifico, perché per maiale e agnello è diverso. Il giallo deriva dal prato: l’erba fresca è ricca di carotenoidi, gli stessi pigmenti che colorano carote e zucca, e per il bovino il principale è il betacarotene. L’animale lo assorbe con il foraggio e lo mette da parte nel grasso, che a poco a poco assume quella sfumatura calda. Cereali e mangimi concentrati ne contengono generalmente meno rispetto all’erba fresca: un’alimentazione più povera di questi pigmenti tende quindi a favorire un grasso più chiaro.

Due fattori che possono incidere sono, inoltre, la razza e l’età; le Jersey e le Guernsey, razze da latte, sono note proprio per il colore del loro grasso. Dal colore, quindi, possiamo farci un’idea, ma guardiamo anche dove si trova il grasso. Lo strato esterno che avvolge il pezzo, il grasso di copertura, si rifila a casa con un coltello. Le venature sottili che attraversano la carne – la marezzatura – si trovano all’interno della fetta e in cottura la rendono più succosa.

Per capire se un pezzo è andato a male, naso e dita ci aiutano più degli occhi: tra i segnali citiamo odore sgradevole e se la carne risulta appiccicosa o viscida al tocco. Se scurisce, spesso è solo l’effetto dell’ossigeno: succede anche all’arrosto lasciato una notte in frigorifero, ed è normale. Per il resto si seguono le regole di sempre, cioè controllare la scadenza, leggere l’etichetta e mettere subito la spesa in frigorifero, anche quando ha un aspetto invitante.

Come scegliere il pezzo in base alla cottura

A decidere il taglio è il piatto che abbiamo in mente. Per la bistecca alla piastra ci vogliono pezzi teneri e ben venati, come la costata o il controfiletto: pochi minuti a fuoco vivo, e le venature di grasso si sciolgono nella carne mantenendola morbida.

Per il brasato della domenica o per il bollito, servono i tagli pieni di tessuto connettivo. Il cappello del prete, dalla spalla, è un classico del brasato al vino rosso; il reale finisce volentieri nella pentola del bollito; il muscolo regge le cotture più lunghe in casseruola. Da crudi sono tagli duri, colpa del collagene, la proteina del connettivo. Ma dopo ore di fuoco dolce, il collagene si trasforma in gelatina, ed è lei a rendere il sugo denso e lucido e la carne tanto morbida da sfilacciarsi con la forchetta.

La frollatura, il riposo della carne dopo la macellazione, giova soprattutto ai tagli più pregiati. Per un brasato sono però più importanti la pazienza e il coperchio. In ogni caso, al banco basta dire al macellaio cosa vogliamo cucinare – un ragù, una tagliata, il bollito di Natale – e lui saprà indirizzarci verso l’acquisto giusto.