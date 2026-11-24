Due cestelli e infinite preparazioni: la friggitrice ad aria Instant Pot è l'alleata da avere in cucina e che con il Black Friday diventa irrinunciabile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La friggitrice ad aria in offerta con il Black Friday renderà le preparazioni semplici ed economiche

Con il Natale sempre più vicino stai già pensando di organizzare pranzi e cene a casa tua? Per preparare un pasto completo senza trascorrere intere ore dietro i fornelli abbiamo trovato una soluzione per te. La friggitrice ad aria Vortex Dual di Instant Pot dotata di due cestelli completamente indipendenti.

Il vantaggio extra è che con il Black Friday, fino al 30 novembre, puoi acquistarla a meno della metà del prezzo originale.

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Offerta Instant Pot Vortex Dual Friggitrice ad aria con doppio cestello

Le caratteristiche che renderanno Vortex Dual la regina della cucina

Ci sono degli elettrodomestici che una volta provati non riusciamo più a farne a meno e la friggitrice ad aria Vortex Dual di Instant Pot diventerà uno dei tuoi must. Perfetta se vuoi cucinare piatti sani senza rinunciare al gusto, ti conquisterà con:

Doppio cestello indipendente da 4 litri ciascuno, per preparare due pietanze contemporaneamente.

SyncFinish: sincronizza i tempi per avere le pietanze pronte nello stesso momento

Tecnologia SyncCook: puoi impostare le stesse modalità di cottura su entrambi i cestelli

8 funzioni di cottura per preparare dall’antipasto al dolce

Cestelli antiaderenti facili da pulire

Ormai le friggitrici ad aria sono molto di più di un semplice device, sono dei piccoli forni che ci permettono di ottenere tutto quello che vogliamo in poco tempo, dobbiamo scegliere solo la modalità che fa per noi.

La friggitrice ad aria Vortex Dual, scontata con il Black Friday, ad esempio è dotata di 8 programmi tra cui friggere, arrostire, grigliare, cuocere al forno, riscaldare e disidratare gli alimenti. A queste vanno aggiunte altre due modalità che cambieranno il tuo modo di cucinare, soprattutto quando a pranzo hai diverse persone con gusti differenti.

I programmi SyncCook e SyncFinish sono pensati per rendere le preparazioni molto più semplici. Con la prima imposti lo stesso programma su entrambi i cestelli. La seconda invece ti aiuta a sincronizzare i tempi di cottura così anche se le preparazioni sono diverse termineranno nello stesso momento e non correrai il rischio di servire il cibo freddo.

Offerta Instant Pot Vortex Dual Friggitrice ad aria con doppio cestello

Perfetta se hai una famiglia numerosa o se ti piace avere sempre ospiti la friggitrice ad aria Vortex Dual in offerta con il Black Friday è dotata di due cestelli ognuno da 4 litri (per un totale di 8 litri) per cibi morbidi dentro e croccanti fuori utilizzando pochissimo olio.

Questi sono proprio gli aspetti che gli utenti apprezzano maggiormente della friggitrice ad aria. Chi l’ha provata la considera un aiuto insostituibile in cucina, perché consente di variare con le ricette grazie ai cestelli indipendenti.

La friggitrice ad aria Vortex Dual è facile da usare

Se ti piace cucinare, ma hai poco tempo, la friggitrice ad aria Vortex Dual in offerta con il Black Friday è ideale perché è facile da usare. Tra le recensioni, molti utenti hanno sottolineato positivamente la semplicità di utilizzo grazie alla presenza del display touch e intuitivo che ti fa scegliere in pochi secondi la modalità di cottura per personalizzare le ricette.

Come cucinare in modo sano e gustoso con la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria è diventata immancabile nelle nostre cucine, ma per sfruttarla al meglio e avere risultati che soddisfano anche i palati più difficili dobbiamo fare nostre alcune abitudini:

Non riempire eccessivamente i cestelli per favorire la circolazione dell’aria e avere una cottura uniforme e croccante

Usare poco olio per avere cibi croccanti ma sani

Scegliere alimenti con tempi di cottura simili facendo attenzione alle impostazioni

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