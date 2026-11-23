Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Jennifer Garner in cucina: la sua planetaria in offerta

Da Jennifer Garner a Selena Gomez, c’è una planetaria che è capace di mettere d’accordo tutte le star che amano la buona cucina. Si tratta della planetaria firmata KitchenAid. Un prodotto di alto livello e di design, con ottime prestazioni e perfetta per diventare il tuo migliore alleato in cucina. E ora, grazie al Black Friday, puoi pagarla pochissimo! Su Amazon infatti sono arrivati migliaia di sconti su tantissimi prodotti: l’occasione giusta per fare dei veri affari!

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Alleata per impasti favolosi e simbolo di cucina professionale, ma alla portata di tutti, la planetaria KitchenAid con il Black Friday 2026 è alla portata di tutti. I modelli più amati infatti sono in offerta, da quello classico a quello con design retrò sino alle versioni XL per chi cucina grandi quantità.

La più iconica: Artisan 4,7 L rosso imperiale

La planetaria KitchenAid è il modello più iconico del marchio, scelto da Jennifer Garner e Selena Gomez. Linee morbide vintage e testa inclinabile, questo piccolo elettrodomestico è un vero e proprio gioiellino da usare in cucina. La ciotola da 4,7 litri consente di preparare comodamente impasti per torte, pane e biscotti. Il rosso imperiale inoltre rende la planetaria un oggetto d’arredo da mettere in bella vista in cucina.

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La più elegante: Heavy Duty 5,2 L grigio stagno

Se cerchi una planetaria che sia funzionale, ma anche discreta, la scelta più raffinata resta la Heavy Duty grigio stagno. La ciotola da 5,2 litri si solleva tramite una leva e resta salda mentre lavora. L’ideale per lavorare impasti corposi e grandi, come quelli di pizza e pane. La macchina è robusta e funzionale, pensata per chi è spesso in cucina, pronto a sperimentare nuove ricette.

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La più luminosa: Heavy Duty 5,2 L bianco

Se con il Black Friday cerchi una planetaria da regalare, ma non sai quale scegliere, la soluzione è la Heavy Duty di colore bianco. Questa nuances infatti illumina la cucina e si adatta alla perfezione a qualsiasi stile, da quello moderno a quello rustico. La ciotola sollevabile è da 5,2 litri, con una grande stabilità nel corso della lavorazione. Perfetta per chi adora preparare dolci. Il colore è pulito e non passa davvero mai di moda!

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La più grintosa: Heavy Duty 5,2 L nero opaco

Per chi sogna una planetaria che sia professionale e si adatti ad una cucina contemporanea, l’ideale è la KitchenAid Heavy Duty black. Il nero opaco infatti regala un carattere deciso e si adatta agli ambienti moderni. La capacità è sempre di 5,2 litri e la ciotola si alza con la stessa praticità, ideale per impasti lunghi e doppie dosi. È la proposta giusta per chi vuole una planetaria potente e di grande effetto scenico.

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L’accessorio da avere: Sifter and Scale

Se hai una planetaria non puoi non acquistare questo accessorio, soprattutto ora che, grazie al Black Friday, costa la metà. Si collega al blocco motore della macchina e rende facilissima (e veloce) la preparazione degli impasti. Pesa e setaccia tutti gli ingredienti direttamente nella ciotola. Il risultato? Meno stoviglie che dovrai lavare e nessun errore sulle dosi.

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