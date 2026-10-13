Calendario 2027 dei Vigili del Fuoco australiani: 5 edizioni per tutti i gusti
In arrivo il nuovo calendario bollente dei Vigili del Fuoco australiani, ormai una istituzione a tiratura internazionale. Giunto alla sua 34esima edizione, quest’anno si presenta in 5 formati diversi, a seconda degli animali che li accompagnano: Cane, Gatto, Cavallo, Animale Meticcio e Eroe, quest’ultima dedicata ai ritratti solisti dei pompieri. Tutte rigorosamente a scopo benefico, per raccogliere fondi per gli animali. Tra le altre associazioni, i sexy pompieri australiani supporteranno anche il santuario italiano L'Arca di Natalia