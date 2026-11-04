Integratori per cani, un super seggiolino auto, un calendario di coppia fuori dagli schemi e molto altro: abbiamo visto e selezionato per voi le cose più interessanti di questo mese

123RF Le novità, i lanci, le cose da non perdere... scelti da noi

Torna “Scelti dalla redazione”, dopo l’esordio di ottobre: l’appuntamento mensile in cui vi raccontiamo i prodotti, i lanci e le novità che ci hanno incuriosite, quelli che abbiamo visto da vicino, provato e… promosso. Niente classifiche né liste della spesa, ma una selezione delle nostre esperte, che ogni giorno lavorano con noi (e per voi).

A novembre, con il Natale ormai all’orizzonte, abbiamo scelto degli integratori in cubetti per i nostri amici a quattro zampe, un seggiolino auto che si regola con il telecomando, un calendario di coppia che non finisce il 25 dicembre e molte altre chicche. Let’s go!

LOVINGLY, gli integratori per cani in cubetti (con Grana Padano)

Per chi ha un cane in famiglia o nel cuore, è nato LOVINGLY, brand italiano di mangimi complementari per il benessere quotidiano dei cani di tutte le taglie ed età. Le formulazioni sono quattro: equilibrio intestinale, multivitaminico, ossa e articolazioni e supporto epatico. Ci ha colpite il formato: sono cubetti, pensati per rendere la somministrazione semplice (per chi dovrà proporglieli) e piacevole (per gli amici a 4 zampe).

Per renderli ancora più gustosi (e senza additivi artificiali), l’azienda ha scelto il Grana Padano DOP. Sono senza glutine, lattosio e zuccheri aggiunti. Alle spalle c’è l’esperienza di Premix, che lavora da oltre quarant’anni nel settore, con il contributo scientifico dell’Università di Parma. Si trovano in esclusiva negli store Lafarmacia e su Top Farmacia. Come sempre quando si tratta di integratori, il nostro consiglio è sentire il veterinario, soprattutto se il cane ha esigenze di salute particolari.

Ufficio Stampa

Nuna RELX wind, tutti i segreti di un super seggiolino auto

Parliamo di Nuna, brand olandese di prodotti premium per l’infanzia, e del suo nuovo RELX wind: un seggiolino auto girevole che abbiamo avuto modo di scoprire nell’evento di presentazione a Milano. La novità più interessante è che ventilazione e reclinazione sono motorizzate e si regolano con un telecomando dal sedile anteriore: se il bambino si agita, non serve fermarsi e scendere dall’auto (una chicca!).

La ventilazione ha tre livelli, le posizioni di reclinazione sono cinque, la rotazione a 360° si attiva con una mano e la capottina ha protezione solare UPF 50+. Il tessuto in mesh è pensato per evitarne il surriscaldamento. Disponibile in due colori, Caviar e Wisp, si usa in senso contrario di marcia da 40 a 105 cm e nel senso di marcia da 77 a 105 cm, fino a 18 kg. Prezzo di listino: 749 euro.

Ufficio Stampa

LELO Couples Calendar, il calendario di coppia che dura oltre le feste

Parliamo di un’idea regalo fuori dagli schemi: LELO, brand specializzato in prodotti per il benessere intimo, ha lanciato Couples Calendar, il suo primo “calendario del piacere”. Non aspettatevi le solite 24 caselle da aprire giorno dopo giorno: i cassetti sono dodici e vanno scoperti quando la coppia decide di farlo, insieme. Insomma, ci ha incuriosito soprattutto perché – se ci pensate – sposta l’attenzione dall’oggetto all’esperienza condivisa, senza scadenze.

Dentro ci sono giocattoli e accessori, come l’anello vibrante TOR 3, il massaggiatore di coppia TIANI Harmony e il vibratore compatto MIA 3, ma anche prodotti più wellness: lubrificante, siero, candela da massaggio e spray per la pulizia dei toys. L’obiettivo? Creare “un percorso di intimità che dura nel tempo”. Il prezzo consigliato è di 399 euro.