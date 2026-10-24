Le novità da non perdere a ottobre 2026, scelte dalla redazione di DiLei

Integratori well-ageing, brand Beauty super glam, make-up per pelli sensibili e molto altro: abbiamo visto, testato e selezionato per voi le cose più interessanti di questo mese

123RF Scelti dalla redazione di DiLei

Siamo felici di inaugurare una nuova rubrica: Scelti dalla redazione. Ogni mese vi racconteremo i prodotti, i lanci e le novità che ci hanno incuriosite, quelli che abbiamo visto da vicino, provato e… promosso. Niente classifiche né liste della spesa, ma una selezione delle nostre esperte, che ogni giorno lavorano con noi (e per voi). Per ottobre abbiamo scelto un nuovo brand dedicato al benessere di articolazioni e muscoli, una linea make-up nata per chi ha la pelle delicata, un calendario dell’Avvento che somiglia a un villaggio delle favole e molte altre chicche. Let’s go!

Iana, il well-ageing parte da articolazioni e muscoli

Parliamo del nuovo brand di Laboratoires Expanscience, appena arrivato in Italia. L’idea di fondo ci piace: nessuna promessa di fermare il tempo, ma quella di aiutarci a viverlo con più serenità. È il cosiddetto well-ageing, che sposta l’attenzione dall’età al “come ci sentiamo”. La gamma Iana Mobilità conta nove prodotti per il benessere di articolazioni e muscoli, tra integratori alimentari e cosmetici da massaggiare sulle zone in tensione, con ingredienti di origine naturale e alcuni estratti brevettati.

Interessante l’approccio “In&Out”: un integratore che lavora dall’interno abbinato a un trattamento locale, con tre routine che seguono i ritmi naturali delle nostre giornate. Lo stiamo provando, vi faremo sapere presto come ci siamo trovate.

I prodotti Iana si trovano in farmacia e parafarmacia, con prezzi consigliati tra 14,90 e 28,50 euro. Come sempre quando si parla di integratori, il nostro consiglio è di confrontarsi con il farmacista o il medico per capire quale soluzione sia più adatta a noi.

Ufficio Stampa

EuPhidra Make-up, truccarsi senza snaturarsi

Una bella novità da Zeta Farmaceutici, marchio italiano di dermocosmesi: parliamo della linea make-up di EuPhidra, che abbiamo avuto modo di testare durante l’ultima Milano Beauty Week. Ci piace che i prodotti siano pensati soprattutto per chi ha la pelle delicata o gli occhi sensibili, con formule non comedogeniche, testate dal punto di vista dermatologico e controllate nelle tracce di metalli come nichel, cromo e cobalto.

La collezione è ampia e copre viso, occhi e labbra: primer, BB cream con SPF30, fondotinta in stick o in siero, correttori mirati, ciprie, blush e palette, poi ombretti, cinque mascara, rossetti e matite labbra. I mascara, per esempio, sono testati anche dal punto di vista oftalmologico e adatti a chi porta le lenti a contatto. L’obiettivo? Un risultato naturale, con texture leggere e modulabili.

Per chi rinuncia spesso al trucco perché la pelle reagisce, è una linea da tenere d’occhio. I prodotti EuPhidra Make-up si trovano in farmacia e parafarmacia. Come sempre con le pelli sensibili, il nostro consiglio è provarli prima su una piccola zona e, in caso di dubbi o reazioni, sentire il dermatologo.

Ufficio Stampa

SHEGLAM, il make-up nato online e ora in tantissimi negozi fisici

Vi segnaliamo anche SHEGLAM, brand di cosmetici fondato nel 2019 da Sylvia Fu, nato e cresciuto online e sui social network. In Italia i prodotti sono presenti nei negozi dai primi mesi del 2026. A metà ottobre (durante un evento super glam a cui abbiamo partecipato) è stato annunciato il prossimo obiettivo: arrivare a 1.350 punti vendita entro fine anno (con 167 referenze).

Ci ha sorpreso il formato di molti dei suoi best seller: blush (Color Bloom), contouring (Sun Sculpt) e bronzer (Sun Beam) sono liquidi e hanno un applicatore con punta in spugna, pensato per stendere il colore in modo preciso. Nel catalogo ci sono anche il gel per sopracciglia Set Me Up Brow Hold, una cipria 2 in 1 con specchietto e il balsamo labbra Crystal Glaze. Il punto di forza è il prezzo: i prodotti più amati vanno da 6,49 a 9,99 euro. SHEGLAM è un brand cruelty-free, con certificazione Leaping Bunny.

Li trovate nei corner dedicati delle principali insegne beauty, oltre – ovviamente – sul sito del brand.

Ufficio Stampa

Dream Peaks, un calendario dell’Avvento molto speciale

In redazione stanno arrivando da qualche settimana i primi dettagli sui calendari dell’Avvento 2026 (qui trovate quelli Beauty più interessanti). Tra i più interessanti vi segnaliamo quello di Legami, brand italiano amatissimo da clienti di tutte le età. Si chiama Dream Peaks, come il villaggio innevato che prende forma casella dopo casella. Sono in tutto 24 come i giorni dell’Avvento e gli edifici da assemblare: dalla boutique al teatro, dalla biblioteca alla torre dell’orologio fino alla casa di Babbo Natale, abitati dai personaggi del marchio e accompagnati da una mappa illustrata.

L’idea ci piace perché sposta l’attenzione dalla sorpresa del giorno al percorso. Dentro ci sono mini notebook, evidenziatori, squishy e una storyteller camera, fino al gran finale con una penna cancellabile edizione limitata. Chi vuole “popolare” il villaggio può aggiungere un set di cinque mini penne cancellabili, che trovano posto in appositi scomparti accanto alle casette dei personaggi. Il prezzo? 49,95 euro.