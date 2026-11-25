Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

iStock calendario giapponese della fortuna

C’è chi si affida alle stelle, chi alla numerologia e chi, puntualmente, prima dell’inizio del nuovo anno va alla ricerca delle previsioni astrologiche per scoprire cosa gli riserverà il futuro. Ma dal Giappone arriva una curiosa alternativa al classico oroscopo che sta conquistando il popolo dei social: il Calendario giapponese della fortuna 2027. Una speciale classifica che, anziché prendere in considerazione i dodici segni zodiacali, assegna a ciascuna data di nascita una posizione, dalla più alla meno fortunata. Amore, lavoro, nuovi progetti e occasioni da cogliere: siete curiosi di scoprire se il prossimo anno sarà finalmente quello della svolta? Potrebbe bastare dare un’occhiata al vostro compleanno.

Calendario giapponese della fortuna 2027: cos’è e come funziona

Con l’avvicinarsi del nuovo anno cresce inevitabilmente il desiderio di sapere cosa ci aspetta e se l’oroscopo non vi basta, questa particolare classifica potrebbe regalarvi qualche curiosità in più.

Diffuso dal sito giapponese Uranai3 e rilanciato sui social dall’istituto di lingua giapponese Yakurefu, il calendario comprende tutte le 366 possibili date di nascita, incluso il 29 febbraio, nonostante il 2027 non sia un anno bisestile.

Il metodo utilizzato combina elementi di numerologia e Shichū Suimei, un’antica disciplina astrologica di origine cinese conosciuta anche come quella dei Quattro Pilastri del Destino.

In Giappone, del resto, esiste una lunga tradizione legata all’individuazione dei giorni favorevoli, ne è un esempio il Rokuyō, un sistema che distingue sei tipologie di giornate, tradizionalmente consultato anche per scegliere quando celebrare matrimoni o inaugurare nuove attività. Il calendario dei compleanni che circola sui social, tuttavia, non coincide con questa antica tradizione.

La regola della classifica è semplicissima: più in alto si trova la propria data di nascita, più il nuovo anno dovrebbe essere ricco di opportunità e piacevoli sorprese. Naturalmente, non esiste alcuna evidenza scientifica a sostegno di queste previsioni, ma consultare la graduatoria può essere un divertente rituale di fine anno, proprio come leggere l’oroscopo.

Le dieci date di nascita più fortunate e meno fortunate del 2027

A quanto pare, il prossimo anno potrebbe riservare grandi soddisfazioni soprattutto ai nati nel mese di novembre. A conquistare il primo posto della classifica è infatti il 13 novembre, seguito dal 22 novembre e dal 3 dicembre.

Ecco la top ten dei compleanni più fortunati:

1° posto: 13 novembre

13 novembre 2° posto: 22 novembre

22 novembre 3° posto: 3 dicembre

3 dicembre 4° posto: 16 agosto

16 agosto 5° posto: 25 agosto

25 agosto 6° posto: 6 settembre

6 settembre 7° posto: 14 novembre

14 novembre 8° posto: 23 novembre

23 novembre 9° posto: 4 dicembre

4 dicembre 10° posto: 15 settembre

Ben quattro posizioni su dieci sono occupate da compleanni di novembre, mentre agosto, settembre e dicembre conquistano le restanti.

Per chi è nato in queste giornate, secondo la lettura simbolica della classifica, il 2027 potrebbe rappresentare il momento ideale per rispolverare un sogno nel cassetto, mettersi in gioco professionalmente, dare una nuova direzione alla propria vita sentimentale o concedersi quel cambiamento tanto desiderato.

Se avete scorso la top ten senza trovare il vostro compleanno, non disperate e soprattutto, niente drammi se doveste ritrovarvi tra le ultime posizioni della graduatoria.

A chiudere la classifica è il 16 giugno, preceduto dal 17 maggio e dal 4 luglio.

357° posto: 12 giugno

12 giugno 358° posto: 21 giugno

21 giugno 359° posto: 30 giugno

30 giugno 360° posto: 15 luglio

15 luglio 361° posto: 6 maggio

6 maggio 362° posto: 5 giugno

5 giugno 363° posto: 12 ottobre

12 ottobre 364° posto: 4 luglio

4 luglio 365° posto: 17 maggio

17 maggio 366° posto: 16 giugno

Curiosa anche la posizione riservata a chi festeggia il compleanno il 29 febbraio, che conquista un rispettabilissimo 91° posto.

Ma essere in fondo alla classifica non significa necessariamente andare incontro a dodici mesi da dimenticare. Simbolicamente, queste posizioni possono essere interpretate come un invito alla riflessione, alla crescita personale e alla capacità di affrontare i cambiamenti con maggiore consapevolezza.

Come si legge il calendario giapponese della fortuna 2027?

A differenza dell’oroscopo tradizionale, per consultare il calendario giapponese della fortuna non è necessario conoscere il proprio ascendente, l’ora o il luogo di nascita. Basta individuare il giorno e il mese del proprio compleanno all’interno della classifica e verificare la posizione occupata.

Ma come interpretare il risultato? Chi si colloca nelle prime posizioni della graduatoria dovrebbe, secondo questa lettura simbolica, beneficiare di un periodo particolarmente favorevole, caratterizzato da nuove opportunità, incontri interessanti e occasioni di cambiamento. Le posizioni intermedie possono invece essere interpretate come il preludio a un anno piuttosto equilibrato, durante il quale saranno soprattutto le scelte personali a fare la differenza.

Chi occupa gli ultimi posti potrebbe leggere il risultato come un invito a dedicare maggiore attenzione alla propria crescita personale, evitando di affrontare i cambiamenti con eccessiva impulsività.

Una delle curiosità di questa classifica è che la posizione di ogni compleanno cambia di anno in anno: essere stati particolarmente fortunati nel 2026, dunque, non garantisce necessariamente un posto sul podio nel 2027, e viceversa.