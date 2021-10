Dall’alba dei tempi siamo spinti fortemente a cercare un significato e un disegno per il nostro destino e futuro, e spesso questi messaggi vengono cercati proprio… tra le stelle! Anche se non si è appassionati, siamo certi che almeno una volta nella vita hai consultato il tuo oroscopo – sbirciando cosa il futuro aveva in serbo per te relativamente al tuo segno zodiacale. Forse saprai già tutto sui segni zodiacali “occidentali” basati sui 12 mesi dell’anno, ma una forte connotazione e profondi significati possono essere ritrovati anche nei segni zodiacali cinesi.

L’oroscopo cinese, infatti, fa capo ad una cultura millenaria molto più antica e misteriosa, che si basa su un ciclo di 12 anni caratterizzati da uno specifico animale. Dimentica il cancro, il leone, i pesci… i segni zodiacali cinesi sono diversi, ma ognuno ha una corrispondenza con ciò che già ci è noto del nostro oroscopo occidentale. In questo articolo di DiLei scopriremo quali sono i segni zodiacali cinesi e le loro date, quali sono i simboli dei segni zodiacali cinesi, e anche tutte le loro caratteristiche. Sei pronto a ritrovarti nelle descrizioni dei segni?

Quali sono i segni zodiacali cinesi?

Come premesso, anche i segni zodiacali cinesi sono 12 e figurati da animali, diversi da quelli che siamo soliti leggere su magazine o applicazioni dell’oroscopo nostrano. I simboli zodiacali cinesi sono:

topo

bufalo

tigre

coniglio

drago

serpente

cavallo

capra

scimmia

gallo

cane

maiale

Ognuno di questi ha una sua precisa caratteristica e, come per l’oroscopo che conosciamo, determina affinità, personalità, relazioni, e prevede la propria carriera o inclinazione della fortuna. È possibile calcolare il proprio segno zodiacale cinese partendo dalla data di nascita (anno, mese e giorno) che andrà a calcolare la corrispondenza secondo il calendario cinese, e non gregoriano. Ad un occhio attento non sarà sfuggito un particolare molto interessante: i segni zodiacali cinesi si basano sul principio di alternanza, ovvero sullo Yin e sullo Yang.

Sono quindi presenti animali più docili e “mansueti”, e altri che hanno dei tratti decisamente più aggressivi e preponderanti. Non solo: per determinare l’alternanza dei segni zodiacali cinesi, l’oroscopo prende in considerazione anche il numero delle zampe, con un’attenzione particolare alla parità o alla disparità. Sono animali “yang” la tigre, il topo, la scimmia, il cavallo e il cane, mentre sono “yin” coniglio, capra, serpente, bufalo, maiale e gallo. Andiamo a vedere insieme le varie peculiarità segno per segno.

Il topo: anni e caratteristiche

Anni del topo: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

Quali sono le caratteristiche dei topi, intesi proprio come animali? Esatto: velocità, intelligenza, furbizia e successo. Il segno zodiacale cinese del topo è tipico di personalità forti e al contempo furbe, determinate, precise e diffidenti quanto basta per non farsi mai cogliere impreparati dagli altri. Sono leggermente ossessionati dalla precisione e dalla perfezione, e in amore sanno essere molto fedeli e passionali. È il primo segno ufficiale dello zodiaco cinese, e infatti rappresenta a pieno l’anima di leadership che i nati del topo hanno naturalmente. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Sagittario.

Il bue: anni e caratteristiche

Anni del bue: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

Segnalato generalmente come bue o bufalo, questo segno zodiacale cinese è uno dei più belli dello zodiaco orientale. Caratterizzato dalla pazienza, la calma, l’operosità e la forza, la persona Bue si rivela estremamente fedele, affidabile e di indole calma e concreta. È un grande lavoratore, conscio che il giusto impegno possa portare al raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Il bue – o bufalo – è estremamente onesto con il prossimo e sincero nelle sue relazioni. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Capricorno.

La tigre: anni e caratteristiche

Anni della tigre: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938

La tigre è un animale fiero, indomabile, coraggioso e sicuro di sé: questi sono anche i tratti principali che si ritrovano nel segno zodiacale cinese della tigre. Possono sembrare a volte troppo autoritari, ma sono anche positivi, risoluti, passionali e propositivi. La loro indole tuttavia è leggermente aggressiva: guai a deludere qualcuno del segno della tigre! I suoi artigli sono sempre affilati…Segno zodiacale occidentale corrispondente: Acquario.

Il coniglio: anni e caratteristiche

Anni del coniglio: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

Dolci, con un grandissimo senso di famiglia, fedeli al proprio partner e preziosi con gli amici: il segno zodiacale cinese del coniglio rappresenta a pieno la generosità e la bontà d’animo, così come l’altruismo. Sono gentili e supportivi, ma tendono a vedere il mondo in maniera pessimista e a lasciarsi andare alla negatività. Sono anche possessivi con i propri affetti, di una possessione non sempre positiva. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Pesci.

Il drago: anni e caratteristiche

Anni del drago: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940

Quanta fierezza i nati sotto il segno del drago! D’altronde, non è certo un animale come tutti gli altri. Il segno zodiacale del drago è intelligente, autoritario e a volte egoista: fa parte del suo impegno nel raggiungimento degli obiettivi, che lo porta ad anteporre il suo benessere personale a tutto e tutti. In amore è un vero e proprio latin lover, passionale e travolgente, sempre pronto a far sentire il proprio partner speciale. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Ariete.

Il serpente: anni e caratteristiche

Anni del serpente: 2025 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

Chi è nato nell’anno del serpente sa di certo come utilizzare il proprio fascino come arma di seduzione e la propria bellezza come alleata. Il serpente è caratterizzato anche da saggezza, intuizione fuori dal comune, e analisi. Può infatti essere leggermente scostante, silenzioso e schivo verso il prossimo, e questo purtroppo si riflette nelle sue relazioni – che tendono ad essere superficiali. Quando è innamorato, invece, è decisamente possessivo. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Toro.

Il cavallo: anni e caratteristiche

Anni del cavallo: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942

Il segno zodiacale cinese del cavallo è un tipo spassoso, un po’ eccentrico e molto energico. È caratterizzato da una fulgida vivacità e curiosità nei confronti del mondo, adora stare in compagnia e circondarsi di molti amici. D’altra parte è leggermente testardo e a volte insicuro, ma grazie al supporto dei suoi affetti è in grado di vedere sempre il lato positivo. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Gemelli.

La capra: anni e caratteristiche

Anni della capra: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943

Segnalato anche come “pecora”, il segno zodiacale cinese della capra è dolce, pacato, gentile e tenero. Un’indole preziosa, che rende le persone capra estremamente affidabili e leali, fedelissime in amore e buone d’animo. Hanno uno spiccato senso della famiglia, e antepongono il bene degli altri al proprio. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Cancro.

La scimmia: anni e caratteristiche

Anni della scimmia: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944

Cosa viene in mente pensando alla scimmia come animale? Ebbene sì, tanta curiosità. Proprio quest’ultima è il tratto principale del segno zodiacale cinese della scimmia, un segno dinamico, sempre alla scoperta di qualcosa di nuovo, veri amanti dei viaggi e tipi decisamente energici. Adorano divertirsi in amore, ma quando si innamorano diventano fedeli e seri. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Leone.

Il gallo: anni e caratteristiche

Anni del gallo: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945

Intelligenti, intuitivi, qualche volta rinunciatari: il gallo è il segno zodiacale cinese che, proprio come l’animale che lo rappresenta, può risultare irascibile e leggermente aggressivo. A volte peccano di presuntuosità, ma sono al contempo molto fedeli nelle amicizie. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Vergine.

Il cane: anni e caratteristiche

Anni del cane: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946

Fedele, supportivo, protettivo verso i suoi affetti: questo segno zodiacale cinese è davvero prezioso. Quando si riesce a scalfire la sua iniziale diffidenza e ad abbattere la sua insicurezza, l’approccio è amorevole e coinvolgente. La sua maggiore caratteristica? L’onestà. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Bilancia.

Il maiale: anni e caratteristiche

Anni del maiale: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947

Non c’è segno zodiacale cinese che, più del maiale, sia attaccato alla famiglia e ai propri amici. Il suo impegno costante è quello di garantire il benessere degli altri, grazie anche alla sua capacità di organizzazione e alla sua gentilezza d’animo. A volte risultano irascibili e iracondi, perché poco pazienti, ma in amore sono sinceri e fedeli fino al midollo. Segno zodiacale occidentale corrispondente: Scorpione.