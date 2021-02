GF Vip, tutti contro la Ruta. E Walter Zenga chiarisce con i figli

editato in: da

Manca ormai meno di un mese alla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip e la competizione, all’interno della Casa più spiata d’Italia, si fa sempre più accesa. Tra amori, nuove amicizie ed evidenti antipatie, i concorrenti sono determinati a raggiungere il podio.

Puntata molto difficile per Maria Teresa Ruta, che ha subito l’attacco di alcuni gieffini, in particolare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che fino a questo momento erano sempre stati al suo fianco e avevano dimostrato, nei suoi confronti, grande amicizia.

Proprio Zorzi, che di questa edizione si è rivelato un vero e proprio protagonista, ha accusato la Ruta di essere poco cristallina, di non esporsi mai quando ci sono discussioni e di evitare ogni tensione nascondendosi dietro la battuta e l’ironia. A suscitare, poi, ulteriori dubbi, anche i racconti di Maria Teresa sui suoi flirt passati, come quello con Alain Delon.

Dalla parte di Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio, che ha duramente attaccato Maria Teresa. A difenderla, con veemenza, è intervenuta la figlia Guenda Goria, che ha voluto dare un forte segnale alla madre per incoraggiarla a continuare il suo percorso con il sorriso.

Al centro dell’attenzione, però, anche le vicende personali dei gieffini. In particolare Andrea Zenga che nelle scorse puntate ha incontrato il fratello Nicolò e il padre Walter, col quale ha un rapporto molto conflittuale. Dopo tanto tempo, finalmente Alfonso Signorini è riuscito a far confrontare i tre in un faccia a faccia, seppur solo virtuale, invitandoli a voltare pagina.

Walter Zenga, con grande sincerità, ci ha tenuto a sottolineare di non essere soddisfatto del primo incontro che ha avuto con Andrea, poiché avrebbe preferito dimostrargli maggiore affetto:

L’incontro doveva essere un po’ più caldo. Avrei voluto abbracciare mio figlio e dargli una pacca sulla spalla.

Dimostrando grandissimo affetto, e incontrando anche un po’ di resistenza, si è poi rivolto direttamente ai figli, chiedendo loro di mettere un freno alle accuse, alle recriminazioni e alla rabbia e di costruire, finalmente, un rapporto nuovo e su solide basi:

Il passato non lo recuperiamo più, a mio modo di vedere dobbiamo pensare a quello che è oggi. […] Quando volete qui è casa vostra, vi aspettiamo, non c’è nessun problema. Parliamo del presente, parliamo di quello che è stato, parliamo di un rapporto nuovo.

Tante quindi le emozioni che Alfonso Signorini è riuscito a proporre al suo affezionatissimo pubblico. E, mentre la competizione all’interno della Casa cresce giorno dopo giorno, il presentatore si prepara a raccontare nuove dinamiche e storie in vista di decretare il vincitore di questa edizione. Di chi si tratterà?