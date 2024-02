Stiamo per entrare nell’anno del Drago, il segno zodiacale cinese più amato! Ecco perché è così speciale

Il Capodanno lunare segna l’inizio del nuovo anno nel calendario cinese. A differenza del Capodanno occidentale, che cade il 1° gennaio, il Capodanno lunare varia ogni anno, e cade generalmente tra fine gennaio e metà febbraio.

Questa discrepanza deriva dalle diverse modalità di calcolo dei calendari: mentre quello occidentale si basa sul calendario solare, quello cinese segue il ciclo lunare. Quindi il nuovo anno cinese si festeggia nel giorno della seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno.

Ogni nuovo anno lunare è rappresentato da uno dei 12 animali dello zodiaco: il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Oltre agli animali, nel tradizionale calendario lunare sono mappati anche cinque elementi di terra, acqua, fuoco, legno e metallo. Ad ogni anno è associato un animale che corrisponde ad un elemento. Quest’anno, i festeggiamenti del Capodanno lunare segnano l’inizio dell’anno del Drago.

Riti e tradizioni nel nuovo anno cinese

Il Capodanno cinese è celebrato con una serie di riti e tradizioni che riflettono la ricca cultura e le antiche credenze della Cina.

Proprio come da noi, durante questo periodo, le famiglie si riuniscono per celebrare il nuovo anno con pasti abbondanti e cerimonie, e le città si riempiono di luci, colori e spettacoli. Le celebrazioni includono anche rituali di offerta e preghiera per chiedere prosperità e fortuna.

È comune infine fare pulizie approfondite delle case per scacciare le energie negative dell’anno precedente e far spazio a quelle positive del nuovo anno.

Cosa rappresenta il segno zodiacale del Drago

Il 2024 è designato come l’anno del Drago nel calendario cinese, un segno zodiacale ricco di significato e simbolismo.

Il Drago, uno dei dodici animali dello zodiaco cinese, è considerato uno dei più auspiciosi, ed è associato a qualità come forza, coraggio e determinazione. Per questo motivo, il Drago è spesso visto come un simbolo di potenza e buona fortuna.

Secondo l’astrologia cinese, coloro che sono nati sotto questo segno sono associati a qualità di spicco come risolutezza e determinazione. Sono persone spesso considerate ambiziose, energiche e intelligenti, al punto da avere una personalità magnetica che li rende facili da notare e sono spesso leader carismatici.

La loro determinazione li spinge a perseguire con tenacia i propri obiettivi, senza temere le sfide che incontrano lungo il cammino. Sono spesso considerati visionari e innovatori, capaci di vedere oltre il presente e immaginare un futuro migliore. Tuttavia, possono anche essere testardi e impulsivi, inclini a perseguire i propri desideri senza considerare appieno le conseguenze.

Perché l’anno del Drago sarà speciale

Essendo il segno del Drago dominante, secondo l’astrologia cinese, possiamo aspettarci un anno caratterizzato da una forte energia e determinazione. Il 2024 promette quindi di essere un periodo di grande dinamismo e trasformazione.

Dal punto di vista sociale e politico, l’anno del Drago potrebbe essere caratterizzato da cambiamenti significativi e rivoluzionari. Si potrebbero vedere movimenti di protesta e rivendicazioni per i diritti civili, insieme a innovazioni tecnologiche e scientifiche che trasformano il mondo in cui viviamo.

Per quanto riguarda la vita personale, invece, quest’anno potrebbe portare con sé un aumento dell’attività professionale e delle conoscenze personali; con opportunità per realizzare i propri obiettivi e i propri sogni.

Tuttavia, è importante notare che il segno del Drago, con la sua natura impulsiva e dominante, potrebbe anche portare a situazioni di conflitto e tensione. In questo senso, è essenziale canalizzare l’energia in modo costruttivo, evitando comportamenti impulsivi e prestando attenzione alle relazioni interpersonali.