Le migliori affinità tra segno zodiacali

Secondo gli studi astrologici, alcuni segni sono fatti per andare d’amore e d’accordo, mentre altri no: pertanto, parliamo di affinità di coppia tra due segni zodiacali. Ed è proprio quando gli scienziati studiano la posizione dei diversi pianeti che comprendono se ci può essere un’affinità astrale tra due persone o, al contrario, una completa incompatibilità. Scopri quali sono le affinità più forti tra segni zodiacali.

Affinità tra segni zodiacali: come funziona

Parliamo di uno studio davvero molto approfondito e di particolare complessità, certamente non per tutti: questo, infatti, permette di fare un lavoro preventivo e verificare in anticipo i possibili risvolti di una relazione. L’astrologia comparativa, dunque, permette di osservare più chiaramente le forze che coesistono ed agiscono nei rapporti interpersonali, fornendo soluzioni ideali per un migliore ascolto e comprensione.

Quasi tutti cercano risposte in moltissimi ambiti della vita e, perché no, anche e soprattutto in quello sentimentale. Infatti, le relazioni amorose sono parecchio rilevanti per il benessere di una persona: il livello di soddisfazione di un rapporto contribuisce a creare una maggiore serenità individuale. Pertanto, non è un fattore da sottovalutare e, poiché non si vive perennemente soli, la ricerca di armonia è davvero imprescindibile.

Se ti sei di recente innamorata o hai intrapreso un rapporto di conoscenza con una persona nuova, potrebbe essere interessante scoprire se tra voi vi sono affinità particolari o meno. E, proprio questo articolo, si impegna per fornirti tutti le informazioni di cui sei alla ricerca: sboccerà il vero amore? Oppure, c’è la possibilità che questa storia possa regalare serenità e gioia? Sono tutte domande lecite alle quali potrai provare a rispondere seguendo gli accorgimenti di questo nuovo articolo. Non resistere alla curiosità che pervade anima e corpo, scopri a tutti i costi se gli astri sono favorevoli alla vostra storia d’amore.

Innamorarsi “per caso” pare molto difficile, quasi impossibile; esiste una combinazione di coincidenze ed imprevisti per cui due persone si ritrovano nello stesso luogo, nel medesimo istante. È proprio così, nella vita nulla accade senza un motivo, nemmeno una favola d’amore tanto desiderata. Il rapporto tra due persone che si amano è inesorabilmente definito da forze astrali e da regole ben precise di gravitazione.

Le affinità tra segni zodiacali: quali sono

Tutti i segni zodiacali hanno affinità tra loro, ma anche delle incompatibilità e, a breve, scopriremo proprio quali. Ad esempio, il Toro, segno di terra, vanta un perfetto equilibrio con Capricorno e Vergine: insomma, vanno d’amore e d’accordo! È bene ricordare, però, che le passioni più grandi si accendono senz’altro tra i segni d’acqua, quali Scorpione, Pesci e Cancro. E la Vergine, così come il Toro, ha forte affinità con i segni di terra, con i quali condivide senz’altro un forte desiderio di realizzazione personale e lavorativa. Vi sono poi i Pesci, dal carattere sensibile e premuroso, a far crollare la dura corazza del Capricorno e a far breccia nel suo cuore.

Prima di proseguire, è bene definire il concetto di affinità tra segni zodiacali: si intendono atteggiamenti ed inclinazioni generali che non devono essere letti in maniera universale. Infatti, non significa che con un segno opposto al proprio non si possa avere alcuna affinità. Moltissime sono le eccezioni, magari anche fra i propri conoscenti. Probabilmente, è solo bene essere leggermente più accorti prima di intraprendere una relazione sentimentale e lavorare costantemente sul rapporto. Imparando a conoscere le compatibilità e gli eventuali screzi fra i segni zodiacali, non ti resta che scoprire più facilmente come gestire il rapporto con il tuo partner,

Pesci e Acquario

Le persone nate sotto il segno dei Pesci hanno un carattere gioioso e molto sensibile: sempre pronte ad aiutare il prossimo nei momenti di difficoltà e portatrici sane di puro ottimismo. Vivono la vita giorno dopo giorno, senza preoccuparsi troppo di ciò che potrebbe accadere in futuro e, da qui, la tendenza a definire i Pesci un po’ “naif”. Grazie al carattere molto vivace e creativo, i Pesci sono perfettamente in grado di costruire un sano rapporto con Capricorno, Cancro, Sagittario e Scorpione: si creerà un’affinità senza eguali. Con i Pesci non ci si annoia mai!

Carattere ribelle e spirito libero: stiamo proprio parlando di coloro nati sotto il segno dell’Acquario. Questo segno zodiacale è in forte sintonia con Gemelli, Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia e, proprio il suo essere così divertente, permette di costruire relazioni durature nel tempo. Poca affinità, invece, si nota con Toro, Pesci, Cancro e Scorpione.

Nella vita, dopotutto, non si può andare d’accordo con tutti.

Capricorno e Sagittario

Due segni dalla personalità molto forte e inclini alla creazione di relazioni solide e durature nel tempo: stiamo parlando di Capricorno e Sagittario. Apparentemente austero e diffidente, il Capricorno si contraddistingue per la tenacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati, senza dubbio, ma anche per perseveranza nel cercare il vero amore ed assumersi ogni responsabilità. Infatti, il Capricorno, adora conoscere nuove persone, lanciarsi in nuove avventure e lasciarsi conquistare. Il Capricorno si è scoperto avere moltissima affinità con Cancro, leone, Scorpione, Vergine e Gemelli. Qualche screzio, invece, potrebbe esserci con Ariete e Sagittario.

Il Sagittario ama le sfide, nonché mettersi in gioco. Ha poi la forte necessità di sentirsi appagato e, proprio per questa ragione, va perfettamente d’accordo con Leone, Cancro, Gemelli e Pesci. L’influenza di Giove sa sicuramente renderlo simpatico e generoso anche in amore; non si pone limiti di alcun tipo ed è sempre aperto a nuove conoscenze.

Insomma, due personalità davvero forti e stravaganti. Saprai fronteggiarle adeguatamente?

Scorpione e Bilancia

Se sei alla ricerca di un amore dal carattere vivace ed esplosivo, probabilmente uno Scorpione è proprio ciò che fa per te. Forti, determinati e combattivi, coloro nati sotto il segno dello Scorpione non si fermano propri davanti a nulla: sono dotati di gran fascino e vivono ogni emozione con grande intensità. Nelle relazioni amorose, poi, non amano utilizzare troppo la ragione, lasciandosi trasportare dal sentimento e dall’istinto.

La personalità vulcanica, rende lo Scorpione particolarmente affine a Leone, Vergine, Pesci e Cancro. Pesanti attriti, invece, sono purtroppo sempre dietro l’angolo con Gemelli, Ariete, Bilancia, Sagittario. Ma dopotutto, non si può piacere a tutti. Giusto?

Il segno della Bilancia è guidato da Venere e si fa notare per la sua perseveranza nel cercare di migliorare sempre il proprio essere e le relazioni interpersonali. La Bilancia, infatti, tiene molto ai propri affetti e si impegna quotidianamente per mantenere rapporti sani e duraturi nel tempo: ha molta affinità con Gemelli, Leone, Vergine. Vi è qualche difficoltà, invece, nell’instaurare rapporti con Pesci, Scorpione e Ariete.

Vergine e Leone

Vergine si impegna a fondo per dar vita a relazioni lunghe e molto intense: con Gemelli, Bilancia, Cancro e Toro, infatti, è perfettamente in grado dar vita a rapporti veri e onesti sin dal primo giorno. Purtroppo, poca compatibilità è stata riscontrata Acquario, Ariete e Pesci.

Ha un carattere estremamente determinato, adora le sfide e la sincerità nel rapporto di coppia: di chi stiamo parlando? Ma del Leone ovviamente! Un segno governato dal Sole, che adora essere sempre al centro dell’attenzione e che non va d’accordo con segni dall’ego particolarmente marcato. Sicuramente Leone saprà trovare un’ottima intesa con Gemelli, Vergine, Sagittario e Scorpione.

Non adora invece essere circondato da Cancro, Pesci e Toro. Ed il tuo partner di che segno zodiacale è?

Cancro e Gemelli

Cancro e Gemelli si caratterizzano per una personalità estremamente sensibile ed attenta a non ferire il prossimo. Ma Gemelli è anche alla perenne ricerca di una nuova avventura, è molto curioso e adora la novità soprattutto in amore. Andrà particolarmente d’accordo con Bilancia, Leone, Sagittario.

Dal carattere un po’ più mite, ma ugualmente dal cuore grande e generoso è il Cancro. In amore adora prendersi cura del proprio partner, ma necessita allo stesso momento di moltissime attenzioni e protezione. Sicuramente tra Cancro, Toro, Bilancia e Sagittario si creerà un’incredibile e bellissima intesa. Meno attrazione, invece, con Gemelli, Leone e Acquario.

Preferiresti avere al tuo fianco un partner dal carattere tenace e avventuroso o un cuore dolce? La scelta è davvero molto ardua.

Toro e Ariete

Gli amori vanno e vengono ma Toro, dal carattere mite e sensibile, è sempre alla ricerca di una relazione seria e di amicizie vere. Un segno a tratti introverso, ma per nulla timido ed estremamente deciso in ogni ambito della vita e concentrato sui propri obiettivi. Le persone nate sotto questo segno zodiacale non amano aspettare, non prendono mai l’iniziativa, ma sanno molto bene ciò che desiderano per il futuro. Toro adora spendere del tempo di qualità con Bilancia, Vergine e Cancro, ma non riesce a sviluppare relazioni durature con Gemelli, Acquario e Leone.

Ed infine troviamo il segno zodiacale dell’Ariete. Segno di fuoco guidato da Plutone e Marte e che, non a caso, anche in amore è determinato a dominare. Non ha troppa affinità con Capricorno e Pesci, ma nella vita sentimentale dà il massimo di sé con Leone, Sagittario e Acquario.

Insomma, due segni zodiacali di influenza molto diversa, personalità opposte, ma obiettivi nella vita molto chiari.