Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori per la quarta volta: la prima foto del bebè

La famiglia Iglesias-Kournikova si è allargata: con un post su Instagram, il 22 dicembre, hanno annunciato la nascita del loro quarto figlio. Pochi i dettagli condivisi, solo la prima foto del piccolo o della piccola, avvolto in una coperta, con il berrettino. “Il mio sole”, la didascalia scelta dai genitori per condividere il lieto evento con i tanti fan in giro per il mondo.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova, è nato il quarto figlio

Tra le coppie famose più longeve – stanno insieme da ben 23 anni – Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno allargato la loro famiglia a pochi giorni dal 2026, con la nascita del quarto figlio, di cui non si conosce il sesso o il nome. La scelta non stupisce i fan della coppia, considerando la loro proverbiale riservatezza. Il piccolo di casa si aggiunge agli altri figli che Iglesias e la Kournikova hanno avuto insieme: Lucy, Mary e Nicholas.

Sono diventati genitori per la prima volta proprio nel 2017, dopo la nascita dei gemelli Lucy e Nicholas, il 16 dicembre. All’epoca avevano scelto di mantenere il segreto sulla gravidanza; solamente dopo mesi dalla nascita dei gemelli, Iglesias aveva annunciato la notizia con naturalezza. “Sono diventato padre 12 settimane fa e posso dirvi due cose con assoluta certezza: amo i miei bambini! Li amo moltissimo”.

L’arrivo del quarto figlio era stato anticipato da People da una fonte esclusiva: “Anna ed Enrique sono felicissimi di essere diventati di nuovo genitori. Si sono dimostrati degli ottimi genitori per i loro tre figli, ed entrambi amano questo periodo. Amano le attività e tutto ciò che accompagna la crescita dei figli”. La fonte aveva aggiunto che Iglesias stava riprogrammando la tournée, così da essere più presente a casa. “Ama i suoi fan e adora andare in tournée, ma crescendo e diventando genitore, è diventato più difficile per lui andarsene. Non abbandonerà mai i suoi fan, ma essere padre è molto importante per lui”.

La storia d’amore tra Enrique Iglesias e Anna Kournikova

Enrique Iglesias e Anna Kournikova condividono il percorso insieme da più di vent’anni: si sono conosciuti in occasione della realizzazione del video musicale Escape (nel 2001), dove era presente proprio l’ex stella del tennis. Quel video ha profondamente cambiato la vita di Enrique, in modi che non si sarebbe mai aspettato, come ha raccontato in seguito durante le interviste.

“Quando ci siamo incontrati, anche se lei proveniva dal mondo dello sport, in un certo senso ci siamo capiti. Lei sapeva com’era il mio mondo. Io sapevo com’era il suo. Quindi questa comprensione ci ha aiutato molto. Abbiamo iniziato a entrare in sintonia a poco a poco e siamo diventati sempre più forti”. Oggi si godono ogni singolo giorno l’uno al fianco dell’altro, con i loro figli: nonostante l’amore che li lega e la famiglia che hanno creato, i due non si sono mai sposati e il matrimonio non è mai stato una priorità. “Sono in una relazione felice, questo è tutto ciò che conta. Credo nell’impegno. Credo nell’essere aperti, nel fidarsi l’uno dell’altro e nel rispettarsi a vicenda completamente”, aveva detto l’ex tennista.

