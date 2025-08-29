Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Enrique Iglesias e Anna Kournikova attendono il quarto figlio, pare: cosa sappiamo

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Enrique Iglesias e Anna Kournikova. I due, infatti, starebbero per diventare genitori per la quarta volta. Una notizia che rimbalza sui media spagnoli (lanciata da ¡Hola!), che sottolineano come la sportiva sarebbe già al 4-5 mese di gravidanza.

Quarto figlio per Enrique Iglesias

Non c’è stato alcun annuncio da parte di Enrique Iglesias e Anna Kournikova. La coppia, che vive generalmente il proprio amore con grande riservatezza, non ha proferito parola in merito. La rivista iberica ha pubblicato delle foto che ritraggono la sportiva con indosso una felpa larga, quasi a voler coprire una presunta rotondità. Qualcosa che sembrerebbe più evidente da qualche mese.

Una fonte ha rivelato al giornale: “Sono entrambi molto emozionati di diventare nuovamente genitori. Lo saranno alla fine di quest’anno, perché lei è a metà gravidanza”.

La storia d’amore

Enrique Iglesias e Anna Kournikova stanno insieme da molto tempo. Si sono infatti conosciuto nell’ormai lontano 2001. Lei è stata al tempo protagonista del videoclip del brano Escapar. Galeotto fu il set, che li vedeva travolti da una grande passione.

Dalla finzione alla realtà, considerando come le cose tra loro vadano ancora a gonfie vele dopo più di 20 anni. Nel corso di questo tempo, però, non si sono mai lasciati andare a grandi proclami. Ancora oggi non sappiamo ufficialmente se si siano mai sposati o meno. Non si esclude infatti una cerimonia privata.

Qualcosa però è stato svelato nel tempo, come i nomi dei loro figli. Sui profili di entrambi sono infatti apparse foto dei gemelli Nicholas e Lucy, nati nel 2017, così come della piccola Mary, venuta al mondo nel 2020. Nessuno dei due ha dunque voluto precipitarsi in una gravidanza che avrebbe compromesso le carriere di uno o dell’altra. Hanno atteso il momento giusto, giunto poi nel 2016.

Chi è Anna Kournikova

Non scendiamo nel dettaglio di chi sia Enrique Iglesias, noto ai più (per quanto, forse, meno celebre tra i giovanissimi). Ci soffermiamo invece su di lei, Anna Kournikova, di certo celebre ma principalmente tra gli appassionati di sport.

Era una grande promessa del tennis, che però si è dovuta ritirare a causa di un infortunio. Per un periodo, al suo apice, è stata considerata anche la giocatrice più forte al mondo. Dalla drammatica svolta, però, ha scelto di vivere lontana dalle telecamere.

Un grande talento made in Russia, tutt’altro che nuova a sfornare portenti nello sport. Molto precoce, è giunta su importanti palcoscenici in giovanissima età, dopo aver iniziato a giocare a tennis a 5 anni.



A 10 ha avuto la chance di trasferirsi negli Stati Uniti, dove in seguito ha ottenuto la cittadinanza, allenandosi nella Academy di Nick Bollettieri in Florida. A soli 14 anni è divenuta Campionessa Europea Under 18 e Campionessa del Mondo ITF Under 18.

Un momento chiave, che segnò il suo esordio tra le professioniste in Fed Cup (la più giovane ad aver mai partecipato e vinto). Divenuta una presenza fissa a grandissimi livelli, ha raggiunto a soli 15 anni il quarto turno degli Us Open.

Da qui numerosi risultati positivi, come le semifinali di Wimbledon e svariate vittorie. Ha raggiunto la posizione numero 8 nella top ten mondiale ma, al tempo stesso, ha fronteggiato numerosi infortuni. A soli 22 anni ha dovuto dire addio allo sport che amava per problemi alla schiena. Possiamo soltanto immaginare cosa avrebbe potuto ottenere.