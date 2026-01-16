Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Julio Iglesias con la moglie Miranda

Miranda Rijnsburger è la moglie di Julio Iglesias. Elegante e riservata, la dolce metà del cantante spagnolo ha costruito la sua identità pubblica sulla discrezione, pur essendo sposata con una delle figure più famose della musica internazionale.

Chi è Miranda Rijnsburger, la moglie di Julio Iglesias

Olandese, 60 anni, Miranda Rijnsburger è cresciuta a Leimuiden, una piccola cittadina di appena quattromila abitanti a sud di Amsterdam, insieme ai genitori Wim e Paula e alla sorella minore Anita.

La loro casa era una barca galleggiante, un dettaglio che racconta molto di un’infanzia semplice e radicata, lontana da qualsiasi idea di mondanità.

Dopo aver frequentato la scuola primaria in paese, per gli studi secondari Miranda affrontava ogni giorno undici chilometri in bicicletta per raggiungere Alphen aan den Rijn. Una routine che le ha insegnato presto disciplina e autonomia.

Concluso il liceo, si è iscritta a un corso per segretaria di direzione, una scelta pratica che le ha permesso di entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Ma a diciannove anni un incidente ha cambiato improvvisamente il suo percorso.

Durante una vacanza sulla neve – la prima e, come lei stessa ha sempre sottolineato, anche l’ultima – nel Sauerland, in Germania, una caduta le ha provocato la frattura di una vertebra e la rottura del naso, costringendola a fermarsi.

Un destino curioso, se si pensa che anche Julio Iglesias aveva la stessa età quando un grave incidente d’auto lo lasciò vicino alla paralisi e pose fine alla sua carriera da portiere del Real Madrid.

Sei anni più tardi il padre di Miranda, di professione gruista, morì a soli 48 anni a causa di un tumore al cervello. Una perdita devastante, resa ancora più pesante dalla scomparsa ravvicinata di altre due persone a lei molto care. Un accumulo di lutti che la spinse a prendere le distanze da tutto, almeno per un po’.

Scelse i Caraibi, quasi come un rifugio emotivo. Fu lì, lontano dall’Europa e dal peso del passato, che il caso bussò alla sua porta: un fotografo canadese le propose di posare per un catalogo di costumi da bagno. Un sì pronunciato senza grandi aspettative, che si trasformò nel primo passo di una carriera inattesa come modella commerciale.

Miranda lasciò il suo impiego presso un’agenzia di talenti di Rotterdam e iniziò a viaggiare, passando da un set all’altro, da un Paese all’altro. “Tutti mi definiscono una modella, ma in realtà lo sono stata solo per un anno”, ha raccontato più volte, ridimensionando con naturalezza quell’etichetta.

Era il 1990, lo stesso anno in cui il destino le fece incontrare Julio Iglesias, aprendo un nuovo capitolo della sua vita, ancora una volta segnato dall’imprevedibilità.

La storia d’amore tra Julio Iglesias e Miranda Rijnsburger

La storia d’amore tra Julio Iglesias e Miranda Rijnsburger è iniziata in maniera quasi cinematografica. Si sono conosciuti nel 1990 all’aeroporto di Giacarta, in Indonesia. Lei era allora una modella olandese di 25 anni, lui una star internazionale di 47 anni.

Il cantante la invitò a uno dei suoi concerti e Miranda accettò. Poco dopo, accettò anche di accompagnarlo per il resto del suo tour in Asia. Un colpo di fulmine per entrambi che ben presto si è trasformato in una relazione solida e duratura.

La coppia ha cinque figli: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), le gemelle Cristina e Victoria (2001) e Guillermo (2007). Dopo due decenni insieme, Julio Iglesias e Miranda Rijnsburger si sono sposati il 24 agosto 2010. Il matrimonio si è svolto a Marbella ed è stato estremamente intimo: erano presenti solo i loro bambini, due testimoni e due dipendenti della famiglia.

Per Iglesias si è trattato delle seconde nozze: dal 1971 al 1979 è stato sposato con Isabel Preysler, dalla quale ha avuto i figli più grandi Maria Isabel, Enrique e Julio José.

Ma Miranda non è solo la moglie di Julio Iglesias. Secondo la lista Forbes del 2025, il patrimonio di famiglia ammonta a 630 milioni di euro e gran parte degli investimenti dell’artista in Spagna sono a nome della moglie. Inoltre, una delle proprietà più iconiche del musicista è registrata a nome di Miranda: la tenuta Cuatro Lunas, situata a Marbella.

Acquistata nel 2000 per 12 milioni di euro, vanta oltre 450 ettari, due eliporti, scuderie con cavalli e sette spaziose camere da letto. Prima della pandemia, Julio Iglesias e Miranda Rijnsburger l’avevano messa in vendita per 145 milioni di euro ma non sono mai riusciti a trovare un acquirente.

E il Covid ha segnato una svolta anche dal punto di vista personale: i coniugi non vivono più insieme da qualche anno. Il loro è un matrimonio a distanza. Julio Iglesias ha scelto di continuare a vivere nella sua residenza nella Repubblica Dominicana, mentre Miranda, con i figli ormai grandi, ha preferito stabilirsi a Miami, in un ambiente più urbano e cosmopolita.

Miranda commenta lo scandalo del marito Julio Iglesias

Dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a Julio Iglesias, il cantante ha voluto difendersi pubblicamente tramite un post su Instagram, negando di aver mai abusato o mancato di rispetto a qualcuna delle donne coinvolte: “Queste accuse sono assolutamente false e mi causano grande tristezza”, ha scritto l’artista 82enne, aggiungendo di voler far conoscere la verità e difendere la propria dignità.

Tra i tanti like e commenti non è mancato quello della moglie Miranda Rijnsburger: “Sempre al tuo fianco”, ha commentato l’olandese, il cui profilo è rigorosamente privato.

Quattro parole che racchiudono tutto: così Miranda Rijnsburger affronta lo scandalo che vede protagonista Julio Iglesias. Una dichiarazione silenziosa ma decisa, un filo di forza e determinazione che la lega alla sua famiglia, mentre la reputazione del compagno rischia seriamente di essere compromessa.