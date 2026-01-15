Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Julio Iglesias

Ore difficili per Julio Iglesias. L’artista è stato accusato da due ex collaboratrici domestiche di presunte aggressioni sessuali e percosse. La portata delle rivelazioni è enorme e ha fatto scalpore non solo in Spagna, ma anche all’estero, visto che si tratta di uno dei cantanti spagnoli più conosciuti al mondo. Dopo giorni di silenzio assoluto, il diretto interessato ha rilasciato una dichiarazione breve e concisa. E una promessa ben chiara.

Le prime parole di Julio Iglesias dopo le gravissime accuse di violenza sessuale

Julio Iglesias ha deciso di rilasciare una dichiarazione a Hola, la rivista con la quale ha da sempre un rapporto di profonda fiducia. Una dichiarazione arrivata via telefono con la voce del cantante “seria, grave, consapevole della difficoltà del momento, ma pienamente fiduciosa che la sua risposta sarà chiara e decisa, senza lasciare spazio a dubbi”, come evidenziato dalla rivista.

L’82enne si trova oggi in una situazione delicata: la Procura Nazionale del Tribunale ha aperto un’indagine dopo le testimonianze di due ex dipendenti che sostengono, tra l’altro, di aver lavorato senza contratto.

Julio ha pertanto ribadito: “Non è il momento di parlare”, ma ha precisato che affronterà la questione “molto presto”. “Tutto sarà chiarito”, ha aggiunto, spiegando che il suo team legale sta già lavorando per accertare la verità e difendere la sua reputazione.

Secondo il magazine, Julio Iglesias e il suo team legale vogliono “andare a fondo nella questione” e assicurarsi che “non ci siano dubbi sulle vere circostanze e sulla vera storia di tutto ciò che è accaduto “.

Anche le persone a lui vicine mantengono il massimo riserbo, ma in privato negano con fermezza le accuse e dichiarano il loro stupore per quanto emerso. Una delle persone involontariamente coinvolte nella controversia è la moglie di Julio Iglesias, Miranda Rynsburger.

Molto protettiva della sua privacy, si sa poco della donna che è al fianco dell’artista da oltre trent’anni ed è la madre dei suoi cinque figli più piccoli (Julio ne ha ben otto in totale).

La gravità delle accuse di violenza sessuale contro Iglesias ha portato alla luce un segreto di Pulcinella, come assicurato in Spagna dalla giornalista Paloma Barrientos.

“La vita coniugale quotidiana di Julio Iglesias e Miranda Rynsburger non esiste. La coppia vive una vita distante e discreta: decenni insieme, ma mantengono vite separate tra la Spagna, Punta Cana (Repubblica Dominicana) e le Bahamas”, ha spifferato su Vanitatis.

L’impatto delle accuse sull’immagine pubblica di Julio Iglesias

La gravità dei presunti crimini di cui è accusato Julio Iglesias sta avendo un impatto devastante sulla sua immagine. Come chiarito a Semana dall’esperto di personal branding José Noblejas:

“Il marchio Julio Iglesias non è ancora distrutto, ma è esposto e chiaramente in pericolo. La sua eredità rimane enorme, ma oggi ha bisogno di qualcosa di cui non ha mai avuto bisogno prima: una gestione consapevole della sua immagine di fronte a una società e a mezzi di comunicazione che sono cambiati molto negli ultimi 15 anni e che non riesce più a controllare con la stessa facilità di prima”

Un problema di cui ha parlato in televisione anche Ramón Arcusa, amico intimo di Julio Iglesias, intervenuto nella trasmissione El Programa de Ana Rosa: “Ho parlato con Julio; è calmo, ma preoccupato, soprattutto perché è turbato dalle ripercussioni sulla sua immagine pubblica”.