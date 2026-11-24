IPA Corrado Augias

Corrado Augias se n’è andato il 19 novembre, a 91 anni, dopo aver lavorato fino all’ultimo. Per decenni ci ha accompagnato in tv, sui giornali e in libreria con lo stesso tono pacato e la stessa curiosità instancabile, convinto che la cultura non fosse un lusso per pochi ma uno strumento per vivere meglio. Le sue parole avevano un pregio raro: erano chiare anche quando affrontavano temi enormi, come la felicità, la memoria, la libertà o il senso dell’esistenza. Abbiamo raccolto dieci frasi di Corrado Augias che fanno riflettere sulla vita e che, rilette oggi, rimangono dei piccoli, ma preziosi, consigli da tenere a portata di mano.

Corrado Augias e l’arte di imparare a vivere

Per Corrado Augias l’esistenza era un apprendistato che non finisce mai. “Conoscere sé stessi è un compito doveroso che può diventare spiacevole.”: è forse la frase più onesta, perché guardarsi dentro non porta automaticamente serenità: spesso vuol dire fare i conti con i propri limiti, con le scelte sbagliate, con le parti di noi che preferiremmo non vedere. È faticoso, ma è l’unico punto di partenza possibile per cambiare davvero.

C’è poi il tempo che serve per arrivarci. A novant’anni passati, Augias continuava a considerarsi uno studente. “Insomma, capire la vita è un’operazione lunghissima.” Anche la memoria, secondo Augias, va presa con le pinze. Soprattutto quando raccontiamo noi stessi. “In ogni biografia c’è una quota di invenzione involontaria.” Ricostruiamo il nostro passato con gli occhi di chi siamo diventati: la memoria seleziona, ritocca, a volte abbellisce.

Quando gli chiedevano il segreto della sua lunga vita, metteva soprattutto l’accento sulla serenità. Parlava di un atteggiamento. “Prendo quello che viene, non rimpiango quello che non è venuto e non verrà.” E la felicità? Su questa parola Augias è sempre stato prudente, quasi diffidente. “Assenza di male – non so se possa definirsi ‘felicità’ (parola impegnativa), sicuramente serenità, che è già molto.” Siamo abituati a inseguire una felicità fatta di picchi ed emozioni forti. Lui ne ha proposto una versione più sobria e alla portata di tutti: stare bene, senza dolori né affanni.

Gli altri, i libri e la libertà: le frasi di Augias da non dimenticare

Tra le cose da imparare presto nella vita, Augias metteva al primo posto i rapporti con gli altri, con una premessa realistica. “Non è facile creare legami autentici in una collettività competitiva come la nostra.”. È una fotografia precisa del nostro tempo, di una società che ci spinge a confrontarci e a primeggiare.

Eppure, per lui, era proprio negli incontri che la vita trovava il suo senso. Nel dialogo sul fine vita con il cardinale Matteo Zuppi, Augias spiegava che cosa significasse per lui vivere: “La vita è incontrare persone come lei, leggere, discutere, aggiornarmi”. Laico convinto, Augias aveva comunque una sua forma di spiritualità, tutta terrena. “Allargo l’idea di amore verso i miei simili.” L’amore, per lui, era rispetto e attenzione per gli altri esseri umani, una forma di fede quotidiana.

Negli ultimi tempi tornava spesso a un tema che gli stava a cuore: la fragilità della democrazia. “La libertà va difesa ogni giorno.” Poche parole, un monito preciso. Non poteva mancare, infine, una frase sui libri, la passione di tutta la sua vita. “I libri sono per loro natura strumenti democratici e critici: sono molti, spesso si contraddicono, consentono di scegliere e di ragionare.” Ed è forse questo l’insegnamento che più di tutti merita di restare.