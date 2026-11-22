Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I libri scontati con il Black Friday di Amazon

Il Black Friday di Amazon è l’occasione ideale per riempire la libreria e portarsi avanti con i regali di Natale spendendo fino alla metà. Dai grandi classici illustrati per i più piccoli ai romanzi perfetti per papà, nonni e amiche romantiche, fino ai titoli ironici per i colleghi, abbiamo selezionato i libri per cui vale davvero la pena riempire il carrello e strisciare subito la carta.

Per ricevere i tuoi libri nel minor tempo possibile e senza spese di spedizione, iscriviti subito ad Amazon Prime ( se non lo hai ancora fatto sappi che i primi 30 giorni sono gratis).

Iscriviti ora ad Amazon Prime e provalo sfruttando il mese gratuito!

“Il grande libro dei gialli di Natale” e le letture perfette per chi va pazzo per le feste

Il grande libro dei gialli di Natale

Una raccolta imperdibile di racconti polizieschi ambientati durante le feste, firmata dai grandi maestri del brivido. È l’idea regalo perfetta per quel parente o amico che ama l’atmosfera natalizia ma non rinuncia a un buon mistero da risolvere davanti al camino.



Offerta Mondadori Il grande libro dei gialli di Natale a cura di Otto Penzler

Canto di Natale

Il capolavoro immortale di Charles Dickens proposto in una splendida edizione integrale illustrata e completa di segnalibro. Un dono raffinato e intramontabile da mettere sotto l’albero, ideale per chi colleziona edizioni curate e ama riscoprire il vero spirito delle feste.



Offerta Crescere Edizioni Canto di Natale (Edizione integrale illustrata con segnalibro) di Charles Dickens

Il condominio di Natale

Molto più di un semplice romanzo: un vero e proprio calendario dell’Avvento narrativo pensato per essere letto un capitolo al giorno fino alla Vigilia. Il pensiero originale e super festivo per l’amica che divora storie natalizie e adora vivere la magia di dicembre passo dopo passo.

Offerta Independently published Il condominio di Natale: un calendario dell'Avvento narrativo

Storie magiche, personaggi amati e pagine interattive per far brillare gli occhi ai più piccoli durante le feste

Natale a Hogwarts

Fan di Harry Potter, grandi e piccoli, questo è il vostro momento. Un albo splendidamente illustrato che riporta tutta la magia del primo Natale di Harry Potter nella Sala Grande. È il regalo perfetto per i piccoli fan della saga (e per i genitori che vogliono leggerlo insieme a loro sotto le coperte).

Offerta Salani Natale a Hogwarts di J.K. Rowling

Topolino e il regalo di Natale

Una tenera storia natalizia con protagonista l’icona Disney più amata di sempre. Pensato per i primi approcci alla lettura, è il pensierino ideale da far trovare sotto l’albero ai bambini che amano le avventure classiche.



Offerta Disney Libri Topolino e il regalo di Natale

La magia del Natale

Un libro sensoriale pieno di inserti tattili da accarezzare, lucine e suoni festivi che catturano subito l’attenzione dei bimbi più piccoli. Perfetto come primo regalo di Natale per stimolare la curiosità giocando.

Offerta Usborne Publishing La magia del Natale (Libri tattili e sonori) di Fiona Watt

“Le otto montagne” e le idee regalo più belle per papà e nonni

Le otto montagne

Il romanzo vincitore del Premio Strega che racconta l’amicizia, la montagna e il legame profondo (e talvolta silenzioso) tra padri e figli. Una lettura intensa ed emozionante, perfetta da regalare a un papà che ama la natura e le storie autentiche.



Offerta Einaudi Le otto montagne di Paolo Cognetti

Dietro le quinte della storia

Un viaggio affascinante nella vita quotidiana del passato raccontato con la chiarezza inconfondibile di Piero Angela e Alessandro Barbero. Il regalo sicuro per i papà e i nonni curiosi che divorano saggi storici e documentari.

Offerta Rizzoli Dietro le quinte della storia di Piero Angela e Alessandro Barbero

Nonno, parlami di te

Più che un semplice libro, è un diario guidato pieno di domande e spunti per permettere al nonno di raccontare la propria infanzia, i sogni e i ricordi di una vita. Un’idea regalo commovente che diventerà un tesoro di famiglia da custodire per sempre.



Offerta Familium Nonno, parlami di te di Monika Kopřivová

Vi voglio felice al centuplo in questa vita

Un libro intenso e carico di affetto, pensato per trasmettere un augurio profondo di gioia e pienezza a chi ci sta a cuore. Perfetto per un regalo intimo e significativo dedicato a una figura speciale della famiglia.



Offerta Libreria Pienogiorno Vi voglio felice al centuplo in questa vita

“Due cuori in affitto” e i romanzi perfetti per l’amica romantica

Due cuori in affitto

Una delle commedie romantiche più amate e virali degli ultimi anni, perfetta per regalare leggerezza e risate. La convivenza forzata negli Hamptons tra due opposti che si attraggono è l’idea regalo sicura per l’amica che divora i romance contemporanei.

Offerta Newton Compton Editori Due cuori in affitto di Felicia Kingsley

Io prima di te

Il bestseller struggente che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Una storia d’amore intensa e profonda che fa riflettere sul valore della vita: il dono ideale per chi cerca un romanzo capace di commuovere fino all’ultima pagina.

Offerta Mondadori Io prima di te di Jojo Moyes

La felicità nei giorni di pioggia

Un romanzo dolce e avvolgente che parla di seconde possibilità, segreti di famiglia e della forza di ritrovare la luce anche nei momenti più grigi. Perfetto da mettere sotto l’albero per un’amica che ama le storie rassicuranti ed emozionanti.

Offerta Libreria Pienogiorno La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark

“Succede sempre qualcosa di meraviglioso” e i libri perfetti per dire “ho pensato a te”

Succede sempre qualcosa di meraviglioso

Un romanzo luminoso che parla di rinascita, viaggi e ricerca della felicità nelle piccole cose. È il regalo perfetto per quell’amica o quell’amico che sta attraversando un momento di cambiamento e ha bisogno di una dose extra di ispirazione.



Offerta Mondadori Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto

Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca

Una raccolta di enigmi gialli e rompicapi fulminei pensati per trasformare le pause in bagno in indagini degne di Sherlock Holmes. Irresistibile come regalo ironico per l’amico che ha già tutto o per il Secret Santa.

Offerta Newton Compton Editori Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca di Dan Marshall

Approvati dalle Risorse Umane: Frasi da Colorare sui Colleghi Stupidi

Il libro antistress definitivo per sopravvivere alle riunioni infinite e alle mail passive-aggressive. Un’idea geniale e dissacrante da regalare al collega complice di pausa caffè per farsi due risate in ufficio.

Offerta Independently published Approvati dalle Risorse Umane: Frasi da Colorare sui Colleghi Stupidi

La teoria del lasciare andare (The Let Them Theory)

Il bestseller mondiale di Mel Robbins che insegna a liberarsi dal peso del giudizio altrui e a smettere di sprecare energie su ciò che non possiamo controllare. È il regalo perfetto (ideale per la sezione “ho pensato proprio a te”) per quell’amica o quel collega che tende a farsi carico di tutto e ha bisogno di una spinta pratica per ritrovare serenità e leggerezza.

Offerta Newton Compton Editori La teoria del lasciare andare (The Let Them Theory) di Mel Robbins

Il Black Friday non è solo libri! Scopri tutte le migliori offerte del Black Friday 2026 e fai shopping mirato.