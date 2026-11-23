Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Corrado Augias

Corrado Augias torna in televisione per un ultimo appuntamento con il suo pubblico. Lunedì 23 novembre, alle 21.15 su La7, andrà in onda Corrado Augias, Saluto di un Maestro, una puntata speciale de La Torre di Babele che assume un significato particolare: è stato lo stesso giornalista, scomparso il 19 novembre all’età di 91 anni, a decidere come sarebbe stato il suo addio ai telespettatori.

Una scelta maturata nelle ultime settimane di vita, quando Augias, consapevole delle proprie condizioni di salute, ha voluto organizzare personalmente il congedo televisivo. Accanto a lui, il direttore di La7 Andrea Salerno, con il quale ha lavorato alla scaletta della trasmissione, selezionando i filmati da riproporre e stabilendo come accompagnare il pubblico verso l’ultimo saluto.

Corrado Augias, l’ultimo saluto su La7 preparato prima della morte

A raccontare come è nata la puntata speciale è stato Andrea Salerno, direttore di La7, che ha condiviso con Corrado Augias gli ultimi preparativi della trasmissione. I due si sono incontrati a casa del giornalista per decidere come costruire un appuntamento destinato ad andare in onda dopo la sua morte. Augias sapeva che il tempo a disposizione si stava esaurendo e desiderava salutare personalmente chi lo aveva seguito per tanti anni.

“Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine”, ha raccontato Salerno all’ANSA, ricordandone la lucidità e la consapevolezza delle proprie condizioni. Durante quell’incontro è stata definita la struttura dello speciale, con una selezione di momenti tratti da La Torre di Babele. Augias ha indicato quali sequenze utilizzare, come montarle e quale impostazione dare alla sigla iniziale.

E ha scelto anche le parole con cui concludere la trasmissione: un lavoro svolto con la stessa attenzione che aveva sempre dedicato ai suoi programmi, senza lasciare al caso nemmeno il giorno della messa in onda. Augias aveva chiesto espressamente che il suo ultimo saluto fosse trasmesso di lunedì, la serata che dal settembre 2023 era diventata il suo appuntamento con i telespettatori di La7.

La scaletta dell’ultima puntata de La Torre di Babele

La puntata di lunedì 23 novembre ripercorrerà alcuni dei momenti più rappresentativi de La Torre di Babele, il programma attraverso il quale Corrado Augias aveva continuato a raccontare la storia, la politica, la cultura e le trasformazioni della società contemporanea.

Lo speciale proporrà una selezione di estratti provenienti da due o tre puntate, scelti direttamente dal conduttore e organizzati secondo una sequenza concordata con Andrea Salerno. Tra i passaggi annunciati figura anche il confronto con il cardinale Matteo Zuppi, dedicato ai temi del fine vita, dell’esistenza e dell’aldilà.

Per il momento conclusivo, Augias avrebbe scelto una soluzione essenziale: la propria voce, senza immagini, impegnata nella lettura di una frase di Antonio Gramsci rivolta ai giovani. Una chiusura coerente con il suo modo di intendere la televisione, da sempre legato alla trasmissione del sapere e al confronto tra idee differenti.

Quando va in onda l’addio a Corrado Augias su La7

L’appuntamento con Corrado Augias, Saluto di un Maestro è fissato per stasera, lunedì 23 novembre, alle ore 21.15 su La7.

L’ultima puntata ordinaria de La Torre di Babele era andata in onda il 2 novembre, quando Augias aveva commentato con i suoi ospiti l’episodio conclusivo della serie M – Il figlio del secolo. Sarebbe stato il suo ultimo appuntamento televisivo prima della scomparsa.

La serata del 23 novembre avrà invece una natura diversa, un congedo che il giornalista ha deciso di affidare alla televisione, scegliendo personalmente cosa mostrare e quali parole lasciare ai suoi affezionati spettatori.