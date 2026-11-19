Una vita dedicata alla scrittura e al giornalismo, quella di Corrado Augias, che aveva completato gli studi a Roma prima di entrare in Rai nel 1960

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Corrado Augias

Roma, la città che gli ha dato i natali, lo ha salutato con dolore. Corrado Augias si è spento il 19 novembre 2026, a 91 anni, e nel giro di poche ore il suo nome è tornato in cima alle ricerche di chi lo ha accolto in casa per decenni, la sera, con una grazia tale da rendere familiare perfino un capitolo di storia.

Ma in cosa era laureato Corrado Augias? Viene spontaneo immaginarlo con una laurea in Lettere o in Filosofia, vista la naturalezza con cui passava dai Vangeli alla grande musica. Invece la sua storia scolastica ci porta dritti in un’aula di legge.

Corrado Augias e la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza

Il titolo di studio di Corrado Augias è una laurea in Giurisprudenza, ottenuta all’Università La Sapienza di Roma con una tesi in diritto del lavoro. Una scelta su cui pesò parecchio la famiglia. Il padre Carlo, ufficiale della Regia Aeronautica, lo immaginava avvocato o medico, e i genitori lo convinsero ad accantonare il desiderio di iscriversi a Lettere.

Una parte dell’infanzia la trascorse in Libia, al seguito del padre, tra la guerra e le bombe; poi arrivarono gli anni al collegio cattolico Santa Maria di viale Manzoni, dove si diplomò. Lì incontrò il suo professore di italiano, Durante, che gli accese per la letteratura un amore destinato a durare una vita intera, come aveva raccontato lui stesso nel 2025. Così, mentre sfogliava codici e sentenze, la mente di Corrado inseguiva già romanzi e palcoscenici dove poi in parte era riuscito ad arrivare, se consideriamo la tv che ha amato fino alla fine.

Dopo la laurea: dalla Rai a Telefono Giallo, la carriera di Corrado Augias

Dagli studi di legge si è portato dietro un metodo che non ha mai abbandonato. Ogni sua puntata somigliava a un’arringa gentile, realizzata con attenzione per convincere con le prove. Nel 1960 Corrado Augias entra in Rai come funzionario, nel 1969 diventa giornalista professionista e nel frattempo scrive testi per il teatro d’avanguardia romano.

Arrivano poi gli anni da corrispondente: New York per la Rai nella seconda metà dei Sessanta, Parigi per L’Espresso e Panorama, ancora New York per la Repubblica dal 1975. E infine la televisione che ci è entrata nel cuore. Con Telefono Giallo, dal 1987 su Rai 3, porta i misteri d’Italia nel salotto di casa, e la telefonata anonima sulla strage di Ustica resta una delle pagine più conosciute della nostra tv. Seguono Babele, Enigma, Le storie, Quante storie, Città segrete e, dal 2023, La Torre di Babele su La7, condotta fino a poche settimane fa. Nel mezzo, i romanzi gialli, i libri sui segreti di Roma, Parigi e New York, la rubrica di lettere su Repubblica e una legislatura al Parlamento europeo.

Accanto a lui, la moglie Daniela Pasti e la figlia Natalia, giornalista Rai come il papà. A loro va oggi l’abbraccio di un pubblico che si sente un po’ più solo.

Quindi che sia benedetta la laurea “sbagliata” di Corrado Augias. Il ragazzo che sognava Lettere ha finito per insegnarle a un Paese intero, una puntata alla volta, con la pazienza di un professore e il garbo di un amico.