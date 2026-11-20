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IPA Corrado Augias

L’addio a Corrado Augias sarà in forma privata e laica. Così ha deciso la famiglia del giornalista e conduttore scomparso all’età di 91 anni e capace di segnare, con la sua cultura e il suo grande garbo, un’intera epoca.

I funerali di Corrado Augias

La morte di Corrado Augias ha lasciato un vuoto enorme. Scrittore, giornalista e conduttore televisivo per oltre sessant’anni è stato uno dei più grandi divulgatori culturali in Italia. Autore di libri e saggi di storia, ha condotto trasmissioni cult come Telefono giallo e Babele (e La Torre di Babele).

La famiglia ha svelato che la data dei funerali non è ancora stata fissata, mentre la camera ardente verrà allestita sabato 21 novembre presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle 10 alle 18. Il giornalista verrà inoltre ricordato con un memoriale, fra parole e musica, il 28 novembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Alle ore 11, nella Sala Sinopoli, andrà in scena una commemorazione con la partecipazione di Nicola Piovani e vari omaggi da parte di persone che hanno conosciuto Corrado Augias e hanno voluto ricordarlo.

I funerali di Corrado Augias, invece, saranno laici e in forma privata. Saranno la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia e gli amati nipoti a dare l’ultimo saluto al giornalista e scrittore. Una scelta fatta per rispettare le ultime volontà di Augias che in passato si era definito più volte come “dolcemente ateo”.

Nelle interviste e nei libri che aveva pubblicato, come Inchiesta su Maria, Inchiesta su Gesù e Inchiesta sul Cristianesimo, il giornalista aveva spiegato di leggere e studiare i testi sacri e le varie figure religiose con un metodo storico, culturale e razionale, senza dover per forza aderire ad una fede confessionale.

L’ultimo saluto di Corrado Augias al suo pubblico

Uomo di grande cultura e giornalista di spessore, persona gentile ed educata, mai sopra le righe, Corrado Augias prima di morire aveva preparato il suo addio al pubblico. Un saluto finale, prima della chiusura del sipario, realizzato con una puntata speciale che andrà in onda lunedì 23 novembre su La7. Lo speciale si intitolerà Corrado Augias, Saluto di un Maestro.

“Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine – ha spiegato Andrea Salerno, direttore di rete -: lucido come sempre, intelligente, lungimirante, era consapevole di non avere più tanto tempo davanti. E così sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte”.

“Ha scelto brani di due o tre puntate della Torre di Babele, indicando come comporli, cosa usare per la sigla e con quale frase chiudere – ha detto -. Ha chiesto di andare in onda di lunedì, la ‘sua’ serata, e ha dato altre indicazioni che naturalmente abbiamo rispettato. Lavoravamo insieme da tre anni, da settembre 2023: è stato un piacere e un privilegio per tutto quello che ci ha insegnato”.