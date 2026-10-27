Ludovica Pagani incinta, l’annuncio su Instagram con El Shaarawy e le foto tenerissime

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA El Shaarawy e Ludovica Pagani

Da settimane ormai se ne parlava e finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale: Ludovica Pagani è incinta. L’influencer e imprenditrice aspetta il primo figlio dal calciatore El Shaarawy. A confermarlo gli scatti pubblicati dalla coppia su Instagram: delle immagini tenerissime in cui Ludovica mostra il pancino e la sua immensa felicità.

Ludovica Pagani incinta: le foto su Instagram con El Shaarawy

Su Instagram, Ludovica Pagani ha fatto gli auguri al marito El Shaarawy, nato il 27 ottobre, svelando la sua gravidanza e raccontando una gioia infinita che traspare dalle parole scritte sui social dall’influencer.

“Il compleanno migliore che potessi vivere – ha spiegato -, perché quest’anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare, ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare. Auguri Papi! Ti aspettiamo amore della nostra vita”.

Nelle foto pubblicate su Instagram, Ludovica Pagani mostra il pancino emozionata, scambiandosi teneri baci con il calciatore e svelando tutta la sua felicità, fra balletti e giochi con il cane. Tantissimi i follower che hanno commentato gli scatti, congratulandosi con la coppia.

La gravidanza di Ludovica Pagani arriva dopo un momento magico per la coppia. Prima le nozze, celebrate quest’estate, con un rito civile nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo e in seguito con una grande festa a Villa Aldobrandini a Frascati.

Poi il trasferimento in Liguria. Di ritorno dal viaggio di nozze negli Stati Uniti, la coppia aveva svelato la nuova villa comprata sulla riviera ligure. Un luogo da sogno, a picco sul mare, con una vista mozzafiato, piscina a sfioro e un grande parco circostante.

L’amore di Ludovica Pagani ed El Shaarawy

L’amore fra Ludovica Pagani ed El Shaarawy dura dal 2020. Un legame tenuto segreto per diverso tempo e vissuto lontano dai riflettori. Poi una crisi, nel 2021, e una breve separazione, seguita da un ritorno di fiamma e dalla scelta di restare insieme per sempre.

“Sei una persona meravigliosa, non smettere mai di cercare di lottare per quello che vuoi, perché sono sicuro che la vita, prima o poi, ti darà tutto quello che meriti”, gli aveva scritto lui poco tempo fa, raccontando un sentimento importante e forte.

Da allora l’influencer e il calciatore non si sono più lasciati, coronando il loro amore con le nozze. “Ho capito quasi subito che lui era quello giusto – aveva raccontato lei parlando degli inizi della loro frequentazione -, con lui avevo delle sensazioni diverse rispetto agli altri. Poi era un periodo particolarissimo della mia vita: quando l’ho conosciuto è venuto a mancare mio nonno. Lui mi diceva sempre di trovare un uomo buono. Insomma: quando la vita ti toglie qualcosa, te lo restituisce poi sotto un’altra forma”.

Ora, dopo il trasferimento in Liguria, il nuovo ruolo del calciatore al Genoa e le nozze, la coppia si prepara ad affrontare una nuova avventura, questa volta come genitori.