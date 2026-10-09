Grande Fratello Vip, anticipazioni 9 ottobre: scontri e un addio. Chi esce stasera

Grande Fratello Vip, anticipazioni del 9 ottobre: scontri infuocati, sorprese e nuove alleanze. Sei concorrenti al televoto, ma i sondaggi indicano già chi rischia l'eliminazione

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026, in onda venerdì 9 ottobre in prima serata su Canale 5. L’ottava puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si preannuncia particolarmente movimentata. Nella Casa i rapporti tra alcuni concorrenti sembrano ormai compromessi, mentre nuove alleanze e strategie potrebbero cambiare gli equilibri del gioco. Spazio anche alle emozioni, con un incontro decisivo per Piera Meloni e una sorpresa per Giulia Provvedi. Ma l’attenzione è soprattutto sul televoto eliminatorio: sei concorrenti rischiano di abbandonare definitivamente il programma e i primi sondaggi online sembrano indicare chi potrebbe avere la peggio.

Grande Fratello Vip anticipazioni, cosa succede nella puntata del 9 ottobre

La nuova puntata del Grande Fratello Vip sarà caratterizzata da incontri, sorprese e momenti di forte coinvolgimento emotivo. Al centro dell’attenzione ci sarà Piera Meloni, pronta a rivedere il fidanzato Gian Marco.

È stato proprio lui a chiedere alla produzione di poter trascorrere qualche ora insieme alla compagna, dopo le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Un confronto che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della loro relazione: riusciranno a ritrovare un’intesa oppure l’incontro segnerà un ulteriore allontanamento?

Momento particolarmente delicato anche per Giulia Provvedi. La concorrente sta attraversando giorni difficili, nei quali il ricordo della scomparsa del padre si fa ancora più doloroso. A sostenerla saranno le parole della madre, protagoniste di una sorpresa che promette di emozionare il pubblico e gli altri inquilini.

Non mancherà, però, lo spettacolo. Francesca Manzini è tornata nella Casa, questa volta nelle vesti di coreografa speciale, per preparare una nuova esibizione insieme a Valeria Marini. Dopo l’esibizione di Money Money, le due dovrebbero ballare sulle note di Waka Waka.

Intanto, il gioco entra in una fase sempre più strategica. I concorrenti più giovani sembrano intenzionati a fare fronte comune, mentre i veterani osservano con sospetto le nuove alleanze. Le nomination della serata potrebbero quindi portare alla luce accordi, rivalità e strategie finora rimasti nascosti.

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello infiamma la Casa

Tra le questioni più spinose che torneranno al centro della diretta c’è lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello, esploso durante la puntata del 5 ottobre. Una discussione particolarmente accesa, nata da un racconto personale dell’infuencer.

Guendalina aveva ricordato la precedente esperienza al Grande Fratello, durante la quale aveva iniziato a frequentare un altro concorrente. Quest’ultimo, però, aveva successivamente deciso di tornare dalla fidanzata che lo aspettava fuori dalla Casa. La Tavassi aveva quindi ammesso di aver pronunciato, per ripicca, una frase infelice nei confronti della ragazza, augurandosi che non fosse incinta.

Il racconto aveva provocato la reazione di Moreno Morello, intervenuto con un’insinuazione su quanto sarebbe potuto accadere sotto le coperte. Parole che Guendalina aveva interpretato come un attacco alla propria dignità, accusando il giornalista di averla offesa come donna.

La polemica, però, non si è fermata alla diretta televisiva. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Guendalina Tavassi, che attraverso i social ha minacciato conseguenze legali nei confronti di Morello.

Non è escluso che Ilary Blasi torni sull’accaduto durante l’ottava puntata, offrendo ai due concorrenti la possibilità di confrontarsi nuovamente. Resta da capire se ci siano ancora margini per un chiarimento oppure se il rapporto sia ormai definitivamente compromesso.

Chi esce stasera al Grande Fratello Vip

La serata sarà decisiva anche per il televoto. Dopo l’uscita di Michelle Masullo, prima eliminata dell’edizione, un secondo concorrente dovrà lasciare definitivamente la Casa.

A contendersi la permanenza nel reality sono sei protagonisti: Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. In attesa del verdetto ufficiale, i sondaggi online permettono di farsi un’idea delle preferenze del pubblico.

In cima alle preferenze Guendalina Tavassi, che raccoglie il 25,77% delle preferenze, nonostante le polemiche delle ultime puntate. Alle sue spalle si piazza Andreas Müller, con il 22,23%, seguito da Federica Morello, al 19,38%. Più distaccato Moreno Morello, fermo al 16,53%, mentre Alex Belli ottiene l’11,06% dei voti.

Il concorrente che rischia maggiormente l’eliminazione sarebbe Giancarlo Danto, ultimo con appena il 5,02% delle preferenze. Un risultato che, se confermato dal televoto ufficiale, potrebbe costargli la permanenza nel programma.

Ma, come sempre, per conoscere il nome del secondo eliminato del GF Vip bisognerà attendere la diretta di venerdì 9 ottobre, quando Ilary Blasi comunicherà il verdetto definitivo.