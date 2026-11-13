Grande Fratello VIP, le anticipazioni del 13 novembre: nuovi scontri e una “bella” sorpresa

Sono giorni difficili per i concorrenti del GF VIP, alle prese con un litigio dietro l'altro. E, intanto, Alex Belli si prepara a un nuovo round

IPA Ilary Blasi

Tensioni e litigi sono ormai il leit motiv di un’edizione del Grande Fratello VIP sempre più accesa. Il nuovo appuntamento col reality condotto da Ilary Blasi va in onda venerdì 13 novembre, come sempre in prima serata su Canale 5, e prevede qualche “bella” sorpresa per i concorrenti, tanto impegnati a discutere. In studio siedono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, mentre una “vecchia conoscenza” del programma si prepara a tornare, più agguerrito che mai.

Chi è il favorito del pubblico

Tra i punti clou di questa serata, c’è il verdetto del televoto, che vede coinvolti ben quattro concorrenti: Andreas Müller, Giulia Provvedi, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Nelle ultime ore, le percentuali dei sondaggi online hanno delineato un quadro piuttosto chiaro, ma la salvezza per alcuni resta tutt’altro che certa.

Andreas Müller svetta nei sondaggi tra i preferiti del pubblico, del cui favore sembra continuare a godere, nonostante sui social siano in molti a commentare negativamente il suo comportamento e degli atteggiamenti considerati fin troppo “aggressivi” nei confronti dei concorrenti più giovani.

La situazione cambia completamente per gli altri concorrenti al televoto, che si vedono mancare il terreno sotto ai piedi. Incerto il destino di Giulia Provvedi e Alessandro Varsi, tallonati da vicino da Giancarlo Danto, che a poche ore dalla nuova diretta restano i fanalini di coda.

Liti e polemiche, con la “ciliegina” Alex Belli

Al Grande Fratello VIP, si sa, i litigi e le discussioni non mancano mai, ma negli ultimi giorni è stato un continuo alimentare tensioni. Tra gli argomenti “principe”, ancora una volta, il cibo.

Un nuovo scontro ha visto protagonisti Andreas Müller e Megan Ria. Il ballerino aveva già duramente attaccato la collega in merito alla gestione della cucina e alla condivisione delle provviste, ma c’è stato un “secondo round” a distanza di poche ore, stavolta per via della carne scongelata. Müller ha parlato di “spreco di cibo”, di una “follia”, ma la sua reazione agli occhi di molti è sembrata davvero esagerata.

Megan, nei giorni scorsi, aveva attirato anche il risentimento di Danto, dopo alcune nomination ricevute e che non ha affatto gradito. Ma gli scontri non finiscono qui: l’ingresso di Alex Belli nelle vesti di chef ha sconvolto i già precari equilibri tra concorrenti. Un esempio? Basta ascoltare una delle ultime clip dalla Casa, in cui Roncaccia lamenta la vicinanza di Federica al capo brigata. Da qui in poi, sarà un ulteriore susseguirsi di discussioni infinite.

E a proposito di Alex Belli, a giudicare dal suo ultimo post su Instagram, pare proprio che “il Man” sia pronto a entrare di nuovo per portare scompiglio. Cosa che, tra l’altro gli riesce benissimo.

Colpo di scena: televoto flash

Le sorprese per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia non finiscono qui. La produzione ha in serbo un bel colpo di scena: nel corso della serata, Ilary Blasi annuncerà l’apertura di un televoto flash, una votazione in tempo reale in cui il pubblico a casa è chiamato a eleggere il terzo finalista ufficiale di questa edizione del programma. Questo terzo nome si andrà ad aggiungere alle prime due finaliste, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.