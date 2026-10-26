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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip torna in diretta su Canale 5 con un appuntamento che ha l’aria di un giallo pronto a svelare il colpevole. Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli al suo fianco, legge l’esito del televoto davanti a quattro indiziati di lusso.

Il clima nella Casa è più incandescente che mai. Venerdì ha salutato tutti Giacomo Gallani e, nella stessa diretta, Alex Belli e Alessandro Roncaccia sono arrivati a un soffio dallo scontro fisico, separati in extremis dagli altri inquilini. Ma chi esce stasera dal Grande Fratello Vip? La risposta nasconde un piccolo trucco, e ve lo sveliamo tra poco.

Televoto Grande Fratello Vip 26 ottobre: chi sono i nominati

In bilico ci sono Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa, Alex Belli e Valeria Marini. Da una parte il più giovane del gruppo, dall’altra tre veterani dei reality che conoscono a memoria ogni angolo inquadrato dalle telecamere.

Le nomination di venerdì sono state come una resa dei conti. Belli e Roncaccia si sono scelti a vicenda dopo la lite nata attorno a Piera Meloni: l’attore aveva messo in dubbio la sincerità del legame tra lei e il ragazzo, che gli ha rinfacciato una vecchia storia vissuta sotto le telecamere con la moglie a casa. Valeria ha votato Marina sperando di riaprire un dialogo, e Marina ha ricambiato con una freddezza da sala interrogatori.

Ma arriviamo al trucco: chi raccoglie meno preferenze stasera resta nella Casa, però diventa il primo candidato alla prossima eliminazione. Una specie di libertà vigilata, per restare in tema, che può pesare parecchio sul morale di chi la riceve, come dopotutto è sempre stato in anni di messa in onda.

Sondaggi Grande Fratello Vip: chi rischia di uscire secondo la Rete

I sondaggi online mostrano un quadro curioso, con un podio che balla e una coda sempre identica. Su Forum Free comanda Marina La Rosa con il 35,46%, tallonata da Alex Belli al 31,73%. Roncaccia segue con il 20,96%, mentre Valeria Marini si ferma all’11,85%.

Il rilevamento aggiornato rimescola le prime posizioni: Roncaccia vola al 40%, Belli si attesta al 30% e La Rosa scivola al 20%. In fondo alla classifica, ancora una volta, la regina del Bagaglino con il 10%. Per Roncaccia sarebbe una rivincita dal gusto speciale: superare al voto proprio il rivale con cui ha sfiorato la rissa.

Un precedente invita a dare credito a questi numeri: a inizio ottobre lo stesso portale aveva azzeccato l’ordine dei primi due salvati.

Anche gli umori interni offrono qualche indizio. Nei GFVIP Awards votati dai compagni d’avventura, Valeria si è presa il titolo di prima donna assoluta e quello di ladra di scena; Marina ha incassato le etichette di provocatrice e di regista nell’ombra, mentre Alex è stato eletto miglior attore della Casa. Il pubblico, dal canto suo, ha premiato Alessandro Varsi come concorrente più spassoso.

Tutte le piste, insomma, portano verso Valeria. Il televoto però ha già regalato colpi di scena degni di un romanzo di Agatha Christie, quindi il verdetto resta aperto fino all’annuncio di Ilary. Appuntamento stasera in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.