Grande Fratello Vip, anticipazioni del 30 ottobre: chi rischia stasera

Nuovo appuntamento con il "Grande Fratello Vip": al centro della serata ci sarà infatti la scelta del primo finalista e il nome di chi rischia di uscire

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IPA Ilary Blasi

Appuntamento questa sera, venerdì 30 ottobre, con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si tratta di una puntata particolarmente importante per gli equilibri della Casa, con un televoto che potrebbe cambiare il destino dei concorrenti e avvicinare uno di loro alla vittoria finale.

Al centro della serata ci sarà infatti la scelta del primo finalista, ma anche il nome di chi rischierà di abbandonare definitivamente il programma. Non mancheranno confronti, tensioni e nuove discussioni, dopo una settimana piuttosto movimentata, soprattutto per Alex Belli e Marina La Rosa.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 ottobre: chi rischia l’eliminazione

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia ricca di colpi di scena. Questa volta il televoto avrà un doppio significato: il concorrente più votato conquisterà direttamente un posto in finale, mentre quello che riceverà meno preferenze finirà a rischio eliminazione.

Sono sei i concorrenti chiamati a confrontarsi con il giudizio del pubblico: Alex Belli, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni.

Il meno votato dovrà vedersela con Valeria Marini, già candidata all’eliminazione dopo il risultato della puntata di lunedì 26 ottobre. La showgirl, infatti, aveva ottenuto soltanto il 10,13% delle preferenze, piazzandosi all’ultimo posto nel televoto che aveva coinvolto anche Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa e Alex Belli.

Per conoscere il nome del prossimo eliminato bisognerà quindi attendere il verdetto del televoto decisivo, mentre uno dei sei nominati potrà finalmente festeggiare l’accesso alla finale.

GF Vip, i sondaggi: Marina La Rosa favorita, Piera Meloni rischia

Chi riuscirà a conquistare il primo posto in finale? Stando a quanto riportato dai sondaggi online, a partire favorita sarebbe Marina La Rosa, che continua a raccogliere numerosi consensi tra gli spettatori del reality. Nella rilevazione pubblicata su ForumFree, l’ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello guida la classifica con circa il 41% delle preferenze. Alle sue spalle si trovano Alex Belli, con quasi il 23%, e Federica Morello, intorno al 19%.

Più complicata, invece, la situazione di Piera Meloni, che si ferma a poco più del 3%, risultando la concorrente meno votata. Anche Jonathan Kashanian appare in una posizione delicata, mentre Alessandro Roncaccia, nonostante il successo ottenuto nel televoto precedente, non sembra essere tra i favoriti di questa rilevazione.

Naturalmente si tratta soltanto di sondaggi non ufficiali, che potrebbero non rispecchiare il risultato del televoto: il verdetto definitivo arriverà durante la diretta di questa sera.

Grande Fratello Vip, quando e dove vedere la puntata del 30 ottobre

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip è in programma venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile recuperare successivamente gli episodi e i momenti più importanti della serata. Per seguire le vicende dei concorrenti durante la giornata, invece, resta disponibile la diretta dalla Casa su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terrestre.