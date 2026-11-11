Grande Fratello, Andreas Muller contro Megan Ria: “Tanto io ti incastro, il tempo prima o poi finisce”

Al Grande Fratello Vip è scontro aperto tra Andreas Muller e Megan Ria: dopo la diretta, il ballerino pronuncia in confessionale parole che fanno discutere

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Andreas Muller e Megan Ria

La puntata è finita, le telecamere della diretta si sono spente, ma tra Andreas Muller e Megan Ria la tensione è tutt’altro che rientrata. Anzi, sembra che il vero scontro sia appena cominciato: dopo il durissimo faccia a faccia andato in scena al Grande Fratello Vip lunedì 9 novembre, entrambi i ballerini sono stati chiamati in confessionale per raccontare la propria versione dei fatti.

Un confronto a distanza che ha lasciato parecchi interrogativi, soprattutto per la sicurezza mostrata da Andreas, apparso tutt’altro che disposto a fare pace con la coinquilina.

Grande Fratello Vip, Andreas Muller promette di smascherare Megan Ria

Al Grande Fratello Vip si è acceso lo scontro tra Andreas Muller e Megan Ria: “Lei si definisce pacifista, ma quale pacifista? Io tanto ti incastro, il tempo prima o poi finisce” ha detto il ballerino nel confessionale successivo alla puntata del reality. Una dichiarazione che è suonata quasi come una promessa e che lasciava intendere quanto il ballerino fosse convinto delle proprie ragioni, ma che solleva anche una domanda: che cosa sa, o pensa di sapere, su Megan Ria?

Sembrava che il confronto in diretta, mediato da Ilary Blasi, avesse già regalato abbastanza materiale per alimentare le discussioni dentro e fuori dalla Casa e, invece, Andreas ha deciso, almeno a parole, di non mettere ancora un punto alla vicenda.

L’ex allievo di Amici è apparso particolarmente determinato nel ribadire le proprie convinzioni sulla coinquilina senza nessun ripensamento, nè tentativo di ammorbidire i toni. Al contrario, ha messo in dubbio l’atteggiamento pacifico rivendicato dalla collega, lasciando intendere di essere convinto che prima o poi emergeranno quelle che considera le sue contraddizioni.

Una frase che potrebbe nascondere la volontà di aspettare il momento giusto per mettere Megan davanti a comportamenti che lui giudica incoerenti. Ma c’è davvero qualcosa che Andreas non ha ancora raccontato oppure si tratta soltanto dell’ennesima provocazione nata da un rapporto ormai compromesso?

Anche Megan è stata ascoltata in confessionale dopo la diretta, concludendo in maniera serafica “Me ne farò una ragione, non si può piacere a tutti” ma una cosa appare evidente: il confronto televisivo non è bastato a chiarire le divergenze tra i due concorrenti.

Andreas e Megan, la lite al Grande Fratello Vip coinvolge anche Veronica Peparini

Per comprendere l’origine di tanta tensione bisogna tornare alla puntata del 9 novembre, quando Ilary Blasi ha dato spazio a uno degli scontri più discussi di questa edizione: tra Andreas e Megan i rapporti erano già difficili da tempo, ma durante il confronto sono emerse tutte le incomprensioni accumulate nelle settimane di convivenza.

Il ballerino ha rimproverato alla coinquilina alcuni atteggiamenti che giudica poco autentici, mentre lei ha risposto contestando il suo comportamento e il modo in cui affronta le dinamiche del reality. A far perdere ulteriormente la pazienza ad Andreas è stato soprattutto il riferimento alla sua famiglia e a Veronica Peparini, sua compagna di vita.

“La mia vita privata rimane tale a meno che non decida io di parlarne” aveva precisato Muller, contrariato dal fatto che questioni personali fossero diventate argomento di discussione davanti alle telecamere. Un’affermazione che, tuttavia, ha aperto un altro fronte polemico.

A prendere le difese del ballerino era stata invece Cesara Buonamici, che aveva giudicato fuori luogo il coinvolgimento della moglie e della famiglia nella discussione.

Ma adesso l’attenzione è tutta rivolta a quella frase pronunciata da Andreas dopo la puntata: perché è così sicuro di riuscire a incastrare Megan? Il ballerino sembra convinto che il tempo finirà per dargli ragione, ma resta da capire se alle sue parole seguiranno rivelazioni concrete oppure se la rivalità tra i due continuerà a consumarsi tra frecciatine, accuse e nuovi confronti davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.