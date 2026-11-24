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La semifinale del Grande Fratello Vip è finalmente arrivata. Mancano ormai pochissimi giorni alla fine del reality condotto da Ilary Blasi. Chi sarà il vincitore? In attesa di scoprirlo il nuovo appuntamento dello show ci ha regalato numerosi scontri, chiarimenti e, come sempre, colpi di scena. Federica Morello, sempre più inarrestabile, è riuscita a superare l’ennesimo televoto, mentre Varsi è stato eliminato.

Il confronto fra Andreas Muller e Marina La Rosa

La puntata si è aperta, come prevedibile, con il confronto fra Andreas Muller e Marina La Rosa. Nel corso della settimana il ballerino era apparso particolarmente in crisi dopo aver ascoltato le parole di Veronica Peparini. Sua moglie aveva infatti ammesso di essere gelosa del rapporto del marito con Marina.

“È giusto fare chiarezza ed è giusto che io mi prenda le mie responsabilità – ha spiegato il ballerino -. Questo rapporto sicuramente è stato molto cercato anche da me, perché questa avventura mi metteva un po’ in dubbio e avere una persona che mi mettesse sicurezza è stato un punto di partenza da cui iniziare”.

Marina La Rosa ha invece confessato di essere rimasta molto ferita dalle parole di Veronica Peparini e dal mancato appoggio di Andreas Muller. La concorrente ha spiegato di aver in qualche modo vissuto nuovamente un trauma del passato, ovvero quando, alla fine del primo Grande Fratello, venne travolta da insulti e cattiverie.

Poco dopo è arrivata la chiamata di Veronica Peparini. La coreografa è intervenuta in diretta con una telefonata per chiarire la situazione. In lacrime Andreas ha ascoltato le parole della moglie. “Si è alzato un polverone enorme – ha spiegato Veronica Peparini – e mi spiace che alcune cose sono state ingigantite o fraintese. Non ce l’ho con nessuno, nemmeno con Marina. In alcuni momenti non ti ho riconosciuto, ma penso che faccia parte delle dinamiche del gioco, restano dentro il Grande Fratello Vip perché conosco te e perché so che è così”,

Il ritorno di Valeria Marini

Dopo l’eliminazione a sorpresa nella scorsa puntata, Valeria Marini è tornata nello studio del Grande Fratello Vip. L’ingresso è stato da vera diva, con la showgirl che si è esibita di fronte a Ilary Blasi, cantando fasciata in un abito rosso scintillante.

“Parlano solo di me!”, ha commentato ha showgirl, replicando alle critiche e alle accuse di protagonismo mosse dagli altri concorrenti.

Federica Morello è inarrestabile (ed elimina Varsi)

Federica Morello si candida per la vittoria del Grande Fratello Vip dopo l’ennesimo televoto superato. La modella e influencer è infatti riuscita a eliminare persino Alessandro Varsi, concorrente amatissimo del reality. Potrebbe essere lei a trionfare nella finalissima dello show condotto da Ilary Blasi, anche se i giochi restano, almeno per ora, aperti.

Una vittoria, quella al televoto, arrivata dopo un nuovo scontro, accesissimo, con gli altri concorrenti della Casa di Cinecittà. In tanti sono convinti che Federica tenda a isolarsi esclusivamente per accattivarsi il pubblico del reality. Dal canto suo la concorrente ha affermato di essersi stancata di ricevere sempre le stesse frecciatine e commenti cattivi sulla sua vita privata.

A difenderla Selvaggia Lucarelli: “Credo che Federica sia più introversa, si è sempre autoisolata – ha commentato -. Non è carino nemmeno che le danno sempre della mantenuta. Marina dice che ruba i fidanzati alle altre, poi detto da lei…”