GF Vip, tutte contro Federica Morello. Marina e Guendalina implacabili, Valeria la difende

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Al Grande Fratello Vip le tensioni tra le concorrenti tornano a farsi sentire. Questa volta a far discutere sono soprattutto Guendalina Tavassi e Federica Morello, protagoniste di un confronto che, partendo da questioni legate alla gestione della casa e alle pulizie, ha finito per riportare a galla vecchie incomprensioni. Un clima tutt’altro che sereno, nel quale Federica sembra trovarsi ancora una volta in una posizione scomoda, con buona parte delle coinquiline poco disposte a comprendere il suo modo di fare. A rompere questo equilibrio, però, ci ha pensato Valeria Marini, che ha scelto di prendere le sue difese.

Guendalina Tavassi e Federica Morello, duello in diretta

Durante la diretta, la discussione tra Guendalina Tavassi e Federica Morello si è accesa intorno alle faccende domestiche. La pulizia degli ambienti comuni, l’ordine e il modo in cui ciascuna contribuisce alla gestione della casa sono diventati il terreno di un confronto sempre più acceso. A nulla sono serviti i tentativi di Ilary Blasi di riportare l’ordine in casa, anche in questo venerdì la diretta è stata l’occasione di mandare in onda urla, insulti e scontri al limite dell’insopportabile.

Tutto è iniziato a causa dei capelli rinvenuti nella doccia, ma non è soltanto una questione di piatti da lavare o spazi da tenere in ordine. Nel confronto sono riemerse divergenze che le due concorrenti si trascinano da tempo e che rendono complicata anche la più semplice convivenza. L’ex volto di Uomini e Donne accusa la compagna di gioco di non saper giocare, di essere eccessivamente sfuggente e fredda. “Una donna nemica delle donne” si dice, attaccandosi al legame che l’influencer ha stretto con gli uomini della casa. Accusa già sentite: Federica Morello ha assunto fin dal primo giorno il ruolo che Cesara Buonamici ha definito “quella di un’antilope che fugge dai leoni”.

Tutte contro di lei, capitanate da Marina La Rosa

Come ben sapranno gli spettatori più assidui, quello tra Guendalina e Federica non è un episodio isolato. Fin dalle prime settimane del reality, Morello ha avuto difficoltà a trovare una sintonia con le altre concorrenti. Il suo carattere riservato e il modo di relazionarsi, percepito da alcune coinquiline come freddo e distaccato, sono diventati più volte motivo di discussione.

Marina La Rosa, in particolare, non ha mai nascosto le proprie perplessità. La considera una persona algida, poco incline a lasciarsi andare e a costruire rapporti autentici con le altre. E anche chi appare sempre come docile e indulgente tira fuori gli artigli quando si tratta di Federica. La tranquilla Giulia Provvedi, ad esempio, ha più volte espresso la propria distanza dalla compagna di gioco, con cui, spiega, proprio non riesce a trovare un punto di contatto.

Valeria Marini la difende, un’alleanza inaspettata

A sorprendere, in questo rumoroso ambaradan, è stata Valeria Marini. La showgirl ha scelto di non accodarsi alle critiche delle altre concorrenti e di prendere le difese di Federica, mostrando una vicinanza che non era affatto scontata. Il rapporto tra Valeria e l’influencer non è privo di contrasti, anche Valerina, un tempo, fu all’interno della banda femminile avversa a Federica.

Adesso che, uscito Alex Belli, Valeria si ritrova sola soletta e, lei stessa presa di mira dalle agguerrite coinquiline, ha tirato fuori il proprio lato più empatico. Forse è per difendere davvero Federica, forse ha soltanto colto l’occasione per attaccare Marina, Guendalina e tutte le altre che le stanno rendendo amara la permanenza in casa.