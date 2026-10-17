Marina La Rosa e Alex Belli negano tutto: “Solo amicizia”, ma il video li smentisce

IPA Marina La Rosa

Non c’è spazio per la noia al Grande Fratello Vip, con una puntata in cui le emozioni si inseguono una dopo l’altra. Nel giro di poco si passa dalla rabbia di Guendalina Tavassi nei confronti di Varsi alle risate per la caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro fino alle lacrime di Danto per il padre. Ma è soprattutto la tensione ambigua tra Marina La Rosa e Alex Belli a tenere banco: Ilary Blasi prova a incalzarli e farli confessare un’attrazione nascente mostrando anche un video che sembra inchiodarli. Loro però non cedono e restano sulla versione comune: “Siamo solo amici”. Stanno dicendo la verità? Può darsi di sì, e può darsi di no: tutto sembra possibile con loro e anche il parere di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli è discordante.

La lite per la spesa

La puntata si apre subito con toni accesi. Ilary Blasi inizia il programma con la lite per la spesa successa in settimana: nel video si vede il momento di tensione tra Guendalina Tavassi e Varsi, tra grida e insulti più o meno creativi. Gli animi non si sono raffreddati perché anche in puntata, appena si riapre l’argomento, i due scattano e proseguono la discussione. Ilary cerca di capire la posizione degli altri ma nessuno si espone. Per fortuna Selvaggia Lucarelli non ha peli sulla lingua e non si fa problemi a schierarsi contro Tavassi. Anche Cesara Buonamici getta la benzina sul fuoco e incalza Jonathan: “Tu ci godi a toccare il nervo scoperto di Guendalina”. La discussione la chiude Danto: “Io non ci vedo più dalla fame”, perché alla fine tra una lite e un’altra, a rimetterci è stata la spesa.

La caduta di Carmen e Valeria

“Dobbiamo parlare di una cosa perché è il mondo che ce lo chiede” annuncia Ilary Blasi, facendo riferimento alla caduta rovinosa diventata virale. Carmen Di Pietro ha rotto uno specchio di Valeria Marini, è stata invitata a buttarlo nell’acqua per scongiurare la sfortuna. Dopo il rito, Carmen abbraccia Valeria e fa per saltarle in braccio. Questa perde l’equilibrio ed entrambe cadono a terra, sbattendo faccia contro faccia. La scena è stata surreale e Marini si è fatta male davvero ed è ancora offesa, probabilmente perché le sue coinquiline non riescono a smettere di ridere. Il video comunque è diventato virale, se ne è parlato in tutto il mondo: dalla Spagna, all’India, alla Turchia. Sono nate parodie e meme, con oltre 35 milioni di visualizzazioni. Carmen è divertita, Valeria un po’ meno: “Non sono un pagliaccio”. Insomma, la showgirl prova a dissimulare la stizza ma alla fine non riesce a nasconderla.

Il confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli

Arriva il momento che tutti i fan del Grande Fratello aspettavano, quello che vede protagonisti Marina La Rosa e Alex Belli. I due sono chiamati in confessionale a dire la verità sul loro rapporto ma chi si aspettava di vederli capitolare resta a bocca asciutta. “È l’unica persona con cui ho il piacere di parlare” dice Alex. “Si è un po’ umanizzato”, replica Marina che non nasconde di apprezzarlo, ma nulla di più. Ribadiscono che tra loro non c’è altro che un’amicizia ma il video che ripercorre la loro storia dentro la Casa sembra dimostrare il contrario. Si vedono abbracci, carezze, sguardi, sussurri, ammiccamenti e anche Ilary nota che sembrano molto complici e molto vicini. Loro però ribadiscono: c’è affetto, ma niente di più. “Vicino a Marina è un patatone!” nota Selvaggia Lucarelli. “Non è un patatone, mette i brillantini nella barba, è antisesso!” esclama La Rosa. Anche Cesara fa la sua analisi, ma li vede come coppia comica: finti, ma divertenti. Tornati in salotto la discussione prosegue con gli altri inquilini che li accusano di fingere amicizia solo per tattica.

Il rapporto tra Andreas e Megan

Il blocco successivo è dedicato al rapporto complicato tra Andreas e Megan. “Siamo su due binari diversi”, dice lui. Ilary va dritta al punto: “Megan, ti senti giudicata?”. La ballerina si domanda se l’altro non sia minimamente curioso di conoscerla anche dal punto di vista professionale. Lui ribadisce di sentirla lontana, anche per il diverso rapporto di amore e odio che ha con la danza. Blasi vuole farli sfidare in una battle di ballo, ma Muller si rifiuta. “Sii un pochino più morbido e aperto, non è carino il tuo rifiuto”, lo rimprovera la conduttrice. Anche le opinioniste provano a spronarlo. Soprattutto Cesara: “Non hai tu l’esclusiva della sofferenza”. Selvaggia non è sorpresa, e racconta di aver pronosticato il rifiuto della sfida. Andreas non si smuove, ma promette: “Se resto dentro una gara di ballo la faccio”.

La sorpresa a Danto

Al Grande Fratello Vip si è parlato spesso al rapporto complicato di Danto con il padre, e stavolta per lui è il momento di una sorpresa. Mentre il papà è nel confessionale, l’inquilino viene invitato nel localino. Dopo avergli mostrato foto e video della sua infanzia, Ilary gli consente di chiamare papà Carmelo che compie gli anni e che il concorrente non sa essere a pochi passi da lui. Il padre non risponde, Danto cerca di spiegare e spiegarsi il perché. Mentre trova giustificazioni, il padre entra dalla porta e i due si abbracciano tra le lacrime, in una stretta che non può non commuovere il pubblico.