Valeria Marini dopo la caduta con Carmen Di Pietro: “Non sono un pagliaccio”

Valeria Marini

Valeria Marini e Carmen Di Pietro, con la loro rovinosa caduta davanti alle telecamere, sono state protagoniste degli scorsi giorni sui social. Un video, francamente divertente, diventato virale in tutto il mondo e che è stato anche uno degli argomenti caldi della puntata. Un’occasione imperdibile per Ilary Blasi, che infatti non se l’è fatta sfuggire dedicando una bella fetta dello show all’episodio.

Cosa è successo tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro

Durante la settimana Carmen Di Pietro ha rotto uno specchio di Valeria Marini e le è stato proposto, come scongiuro, di buttarlo nell’acqua. Lei lo fa e poi, per festeggiare, salta all’improvviso in braccio alla sua collega. Un gesto inconsulto, che lei motiva durante la puntata dicendo: “Volevo che mi prendesse come nella coreografia”. Peccato che non lo avesse detto per tempo anche a Valeria la quale, presa alla sprovvista, non riesce a reggerla. In un attimo succede l’inevitabile: le due cadono, una di schiena e una di faccia, un botto rovinoso ma anche (inutile negarlo) esilarante.

Carmen e Valeria si rialzano in piedi sconcertate e doloranti, soprattutto Marini che si è sbucciata un ginocchio e che dice di sentirsi un dente che dondola. Niente di grave alla fine, basta un po’ di ghiaccio per risolvere la situazione, e quindi ben presto la giusta preoccupazione ha lasciato il posto all’ilarità anche nella Casa.

Il video diventa virale

In effetti, senza nulla togliere al dolore di Valeria Marini, non si può fare a meno di sorridere davanti al video che è diventato popolare anche fuori dai confini nazionali. “Dobbiamo parlare di una cosa perché è il mondo che ce lo chiede”, dice Ilary Blasi durante la puntata. Sì perché, come racconta, di queste immagini si è parlato in tutto il mondo. Il filmato è stato ripreso dalla stampa turca, indiana e spagnola e sul web ha ottenuto oltre 35 milioni di visualizzazioni. Ilary mostra la rassegna stampa, i meme e le parodie. Mentre la clip scorre, Carmen Di Pietro si diverte e la prende con ironia, mentre il disagio di Valeria Marini cresce in maniera evidente.

Valeria Marini è indispettita

La showgirl si sente presa in giro da tanta ilarità. Lei si è fatta male e continua a ribadirlo, e a far finta di stare al gioco ci prova ma non ci riesce. Si sente mortificata, e quando Ilary Blasi racconta che dell’episodio se ne è parlato in tutto il mondo lei sbotta: “Non sono un pagliaccio”.

Alla fine sfoga il suo malcontento con Giulia Provvedi che ride a crepapelle senza ritegno, e con Marina La Rosa che cerca di farla ragionare sul fatto che vedere una persona che cade fa ridere da sempre e non dovrebbe prenderla sul personale. Anche Selvaggia Lucarelli interviene: “Ho l’impressione che tu non ti senta a tuo agio a vederti in questa veste”. E probabilmente la sua sensazione è giusta. Sembra che Valeria Marini si sia fatta davvero male alla bocca e al ginocchio, ma che soprattutto si sia ferita nell’orgoglio. I video che ironizzano sul suo momento di difficoltà è evidente che la facciano restare male, anche se prova a mantenere l’aplomb e a sviare il discorso. Alla fine accusa emicrania e si siede in un angolino, poi rivela cosa ha davvero: “Ho bisogno di un po’ di dolcezza”.