Chi veste Valeria Marini al Grande Fratello VIP, l’abito della caduta diventa iconico

A rendere ancor più indimenticabile la scena della caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro al GF VIP ci ha pensato l'iconico abito della dispensatrice di "baci stellari"

IPA Valeria Marini

La caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro in diretta al Grande Fratello VIP è entrata di diritto tra i momenti più esilaranti (e memabili) delle televisione italiana. Non che ci aspettassimo di meno da queste due icone, ma dobbiamo ammettere che hanno stupito tutti, strappando una risata anche a chi non è proprio avvezzo a reality e simili. Iconiche loro, ma anche i look indossati in quel momento, in particolare quello della dispensatrice di baci stellari per antonomasia: un abito sartoriale scintillante, proprio come lei.

La memorabile caduta al GF Vip

Prima di scoprire i dettagli dell’abito, facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato quando Ilary Blasi ha chiamato Valeria Marini e Carmen Di Pietro, entrambe concorrenti di questa edizione del Grande Fratello VIP, nella cosiddetta Nuvola. Una stanza speciale in cui, di fatto, può accadere di tutto.

Le due showgirl erano reduci dalle discussioni per uno specchietto rotto che, come ben sa chi è scaramantico, porterebbe sfortuna. L’intenzione di Ilary era sancire la pace tra loro. Così, raggiunta la tregua e gettato via l’oggetto “maledetto”, Carmen Di Pietro è stata colta da un momento di entusiasmo talmente incontenibile da travolgere – letteralmente – la Marini. tentando di saltarle al collo per farsi prendere in braccio.

La povera Valeria non ha retto e, dopo questo impatto frontale, è rovinosamente caduta per terra trascinando anche Carmen. In studio erano tutti increduli, con la Marini che copriva il viso e invocava l’intervento di un medico, la Blasi che cercava di mantenere la calma e opinioniste e concorrenti piegati dal ridere.

L’iconico abito di Valeria Marini, nero e scintillante

Mentre il video e i fermo immagine di questa scena cominciavano a diffondersi sul web, diventando in men che non si dica virali, i più attenti e le più attente non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio non da poco: l’abito indossato da Valeria Marini.

Se Carmen Di Pietro ha scelto un modello bianco e arancione a fiori targato Desigual, la Marini si è affidata al brand Sharon Store e alle mani del designer Raffaele Marchese. A loro si deve il progetto e la creazione di un abito che incarna alla perfezione l’ideale di eleganza e sensualità a cui la showgirl ci ha abituato nel corso dei suoi tanti anni di carriera. Esagerato? Forse per alcuni sì, ma comunque “suo”.

“Lo stile inconfondibile di sempre, ma con la magia del nero! – si legge in un post condiviso su Instagram dal brand -. (…) Chi conosce il suo stile sa che ama risplendere ogni volta con i suoi look inconfondibili, ma per questa occasione speciale abbiamo scelto l’eleganza raffinata e seducente del nero. In più, su richiesta personalizzata della nostra amata Valeria, la sartoria di Raffaele Marchese ha curato ogni dettaglio, apportando delle piccole e perfette migliorie sartoriali fatte su misura per valorizzarlo ancor di più. Il risultato? Un modello unico, da vera diva… semplicemente meraviglioso e brillante!”.