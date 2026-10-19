Valeria Marini in crisi al GF Vip: le accuse e la lite in diretta con Giulia Provvedi

Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini è sempre più in crisi fra liti in diretta e le accuse degli altri inquilini.

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La puntata del 19 ottobre del Grande Fratello Vip è tutta – o quasi – dedicata a lei. Valeria Marini l’ha dimostrato ancora: è lei la grande protagonista di questo reality. Diva capricciosa, showgirl divertente al centro di una caduta diventata virale, Valeria è finita al centro delle polemiche. I suoi coinquilini, uno dopo l’altro, si sono infatti lamentati del suo comportamento.

Valeria Marini in crisi al Grande Fratello Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con uno scontro aperto fra Valeria Marini e gli inquilini della Casa di Cinecittà. Dopo la caduta avvenuta nel corso della diretta e la notizia che il video dello scivolone con Carmen Di Pietro era diventato virale, la showgirl è infatti entrata in crisi.

Valeria ha così scaricato il suo nervosismo sugli altri concorrenti, fra liti per il bagno che non veniva pulito e la richiesta – accolta – di avere tutta per sè una suite in cui dormire e mangiare le sue amate noci.

“Mi sono spaventata perché ho preso un brutto colpo in faccia e non volevo fare la vittima – ha spiegato la Marini -. Il mio errore è stato quello di non coinvolgermi nel mio malessere”.

Un modo per gettare in qualche modo “acqua sul fuoco” evitando una lite in diretta e un atteggiamento che non è piaciuto affatto alle opinioniste dello show condotto da Ilary Blasi.

“Ci piaci anche un po’ più umana, meno perfetta – ha commentato Selvaggia Lucarelli -. Convivere con gli altri significa avere rispetto degli spazi comuni è importante e pensare che tu pulisci i bagni per tutti e loro si lamentano e basta è fastidioso”.

Seduta su quella che è stata soprannominata “poltrona stellare”, Valeria Marini ha provato a difendersi, cercando in tutti i modi di non creare nuovi scontri. Ma quando le telecamere si sono spostate per inquadrare il balletto in giardino, è arrivata una lite con Giulia Provvedi.

Da qualche giorno sembra che fra la cantante delle Donatella e Valeria Marini non scorra buon sangue, complice una lite, ma anche le risate di Giulia per la caduta della showgirl.

Mentre alcuni concorrenti si esibivano fuori, realizzando la coreografia creata da Megan Ria e Andreas Muller, Valeria ha accusato la concorrente di voler provocare litigi all’interno della Casa. “Crei zizzania”, l’ha poi accusata la Marini, quando Ilary Blasi ha chiesto cosa stesse accadendo. “Tu dici solo cattiverie”, ha replicato Giulia Provvedi.

Valeria Marini al televoto: il verdetto

Poco dopo il favore del pubblico nei confronti della stessa Valeria Marini è stato messo alla prova. La showgirl infatti si è ritrovata in uno scontro al televoto con Jonathan. Ad avere la peggio però è stato proprio quest’ultimo. L’esperto di moda e migliore amico di Michelle Hunziker dunque è stato candidato per il prossimo televoto che decreterà l’uscita di un concorrente dalla Casa di Cinecittà.

Alla fine il pubblico ha dimostrato la sua fedeltà nei confronti della Marini, salvandola. Tornato nel salotto della Casa, Jonathan si è scontrato con Marina La Rosa, diventata ormai sua acerrima nemica nello show. “Quando te ne andrai ti farò le valigie io”, ha sentenziato Marina.