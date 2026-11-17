Al Grande Fratello Vip va in scena la lite fra Valeria Marini e Guendalina Tavassi fra accuse e minacce di abbandono.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Al Grande Fratello Vip vanno in scena liti, minacce di abbandono e scontri accesi. Ormai il reality condotto da Ilary Blasi è entrato nel vivo. Dopo il litigio in diretta di qualche settimana fa fra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, ora a scontrarsi sono Guendalina Tavassi e Valeria Marini. La showgirl sarda ormai da tempo è finita nel mirino degli altri concorrenti, così come Federica Morello, rimasta sola contro tutti.

Lite fra Guendalina e Valeria Marini

A scatenare la prima lite della serata è stato il bagno nella Casa del Grande Fratello Vip. Guendalina Tavassi e Valeria Marini si sono scontrate in diretta, senza esclusione di colpi. Una lite accesissima, così tanto da richiedere l’intervento di Ilary Blasi che ha cercato di placare gli animi.

“Guendalina calmati!”, ha esclamato la conduttrice, tentando di realizzare un confronto pacato. La situazione però è degenerata quando Valeria ha insinuato che la concorrente avesse bestemmiato in bagno. Un gesto che, se vero, potrebbe provocare l’eliminazione in base al regolamento.

“Guendalina ha bestemmiato”, ha detto la showgirl, puntando il dito contro Guendalina. “Io non ho mai bestemmiato il vita mia – ha replicato la gieffina -. Tu sei una bugiarda, dici bugie e queste cose gravi, mi hai dato della pazza schizofrenica. Se si inventa queste cose io me ne vado”.

A quel punto, mentre gli animi continuavano a scaldarsi, fra grida e accuse, Ilary Blasi è intervenuta, cercando di riportare la pace.

“Abbiamo verificato – ha detto la presentatrice riguardo la presunta bestemmia -. Non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria, non c’è un filmato, un video o un audio in cui si senta quello che sta sostenendo Valeria. Ripeto, abbiamo verificato ma noi non l’abbiamo trovato”.

La gelosia di Veronica Peparini

Il rapporto fra Marina La Rosa e Andreas Muller è spesso finito al centro di pettegolezzi e ipotesi. Dopo settimane di indiscrezioni e accuse, Veronica Peparini, moglie di Andres, aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Verissimo in cui affermava di essere gelosa del rapporto fra il ballerino e la concorrente.

“Allora sono innanzitutto sincera – aveva detto a Silvia Toffanin -. Quindi ti dico sì sono gelosa. Sono gelosa di carattere, sono possessiva. Quando una cosa penso sia mia, relativamente perché poi sappiamo nulla è veramente nostro, però quando una cosa mi appartiene, ne sento la gelosia”.

“La vedo una donna sicuramente intelligente, in gamba – aveva poi aggiunto, parlando di Marina La Rosa -. Sta facendo il suo gioco, è un personaggio che sta bene in quel programma perché comunque gioca e gioca bene”.

Marina La Rosa ha cercato di spiegare la situazione: “Ci siamo incontrati due anni fa e l’affinità l’ho trovata più con Veronica che con Andreas – ha raccontato -. Qui dentro è chiaro che emergono delle emozioni, sicuramente ci siamo molto uniti io e Andreas, entrambi abbiamo definito la nostra amicizia bella, autentica, leale. Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo. Io mi sono innamorata più di Veronica che di Andreas”.

Poco dopo Andreas ha raggiunto la Mystery Room per ricevere una sorpresa della moglie. “Non metto in dubbio che Veronica sia dalla mia parte – ha chiarito -. Veronica è sicuramente una donna gelosa, però è più il peso dei social. Il peso di leggere delle insinuazioni. Il problema è il mostro che sono i social. Le persone possono essere cattive e insinuare cose. Sai quante volte sono stato la pedina dei social?”.

La crisi di Valeria Marini

Subito dopo la fine dell’esibizione con Francesca Manzini, Valeria Marini è crollata. La showgirl sarda, in crisi a causa delle continue liti nella Casa del GF Vip, ha affermato di voler lasciare il gioco. “Non ho più voglia di restare qui”, ha dichiarato Valeria, affermando di voler lasciare il reality insieme a Francesca Manzini.

Inutili i tentativi di Ilary Blasi di farla ragionare. La showgirl sarda dunque è rimasta insieme alla collega, lontano dai riflettori, rinunciando a prendere parte a quasi tutta la puntata.