GF Vip, Ilary Blasi bacchetta i concorrenti. Le lacrime di Valeria Marini (mai così fragile)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Al Grande Fratello Vip l’atmosfera è sempre più tesa fra scontri accesi e liti. Lo scontro fra Roncaccia e Alex Belli, con la rissa sfiorata, sembra aver dato il via ad una reazione a catena, fra confessioni scomode, litigi e lacrime. Mentre Ilary Blasi, forse stanca di certi atteggiamenti, perde la pazienza.

Alex Belli contro tutti

Ci serviva Alex Belli per portare un po’ di pepe in questo GF Vip, creando dinamiche e discussioni interessanti. Perché l’attore, che ci piaccia o no, ha saputo smuovere le acque nel reality. La lite con Roncaccia è stata solo l’inizio. Nella puntata del 26 ottobre 2026 è arrivato prima il confronto con Roncaccia e Piera, poi lo scontro con Giulia Provvedi.

“Ho messo semplicemente una boa, Ilary – ha spiegato Alex, parlando della sua rabbia nel corso della diretta -. La mia famiglia, mia moglie, un’edizione passata che ormai è risolta: alla fine dei conti, che senso ha? Io sto ancora insieme con mia moglie da otto anni e ho un bellissimo bambino di cui siamo molto fieri. Voglio vedere chiunque di noi, anche te, se vengono a toccarti la tua famiglia, che cosa rispondi?”.

Ilary Blasi scatenata contro i concorrenti

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip è la voce del popolo e la conduttrice perfetta per spronare i concorrenti. Nel reality sa mettersi nei panni del pubblico e dire la cosa giusta al momento giusto. Una magia che solo lei riesce a fare e nella puntata del 26 ottobre 2026 si scatena contro gli inquilini della Casa di Cinecittà.

Prima di arrabbia con Roncaccia e Piera Meloni, impegnati a difendersi dagli attacchi di Alex Belli, ma soprattutto a chiedere privacy riguardo la loro storia d’amore, nata nella Casa di Cinecittà. “Se parliamo della vostra coppia vi arrabbiate, se non ne parliamo ci rimanete male!”, ha risposto, interpretando il pensiero di tanti.

E quando li lite su chi pulisce il bagno e chi no, scoppiata fra Valeria Marini, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, dura un po’ troppo, interrompe di colpo le concorrenti. “Basta mi sono stufata, che noia!”, replica, infastidita, lanciando la pubblicità e rimandando tutte in salotto, stanca di assistere ad una discussione piuttosto sterile.

Le lacrime di Valeria Marini (più fragile che mai)

Se c’è qualcosa che il Grande Fratello Vip ci ha regalato quest’anno è una Valeria Marini inedita. Una donna lontana da lustrini e riflettori, capace di grandi fragilità e impegnata a nascondere i suoi dolori.

Durante la settimana infatti la showgirl aveva raccontato di sentirsi molto sola e di aver sofferto molto a causa delle delusioni sentimentali. “Io sono stata molto fortunata sul lavoro. Invece nella vita privata ho sbagliato tante scelte, sono stata ingannata”, aveva spiegato.

Di fronte ad una Ilary Blasi, visibilmente colpita dal suo racconto, Valeria Marini si è sciolta in lacrime.

“In questo momento mi manca la serenità familiare, perché comunque c’è stata anche una frattura familiare per via dell’esperienza di mia madre”, ha detto, parlando della truffa subita da sua madre Gianna Orrù e delle tensioni nate con lei per questo motivo. “Non riesco a parlare”, ha confessato commuovendosi.

“Mi sono successe tante cose molto dure e sono sempre andata avanti col sorriso, cercando di farmi scivolare tutto – ha rivelato, lasciandosi andare ad una riflessione -. Sono infantile per certe cose. Come diceva giustamente Jonathan, che è una persona molto sensibile, faccio vedere solo il lato bello, perché è una mia maniera di curarmi le ferite. Vorrei non perdermi nelle lacrime”.