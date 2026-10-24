Al Grande Fratello Vip va in scena la lite fra Alex Belli e Roncaccia: rissa sfiorata e Ilary Blasi interviene.

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Momenti di tensione al Grande Fratello Vip, dove Alex Belli e Alessandro Roncaccia si sono scontrati, alzando i toni così tanto da richiedere l’intervento degli altri inquilini e della conduttrice Ilary Blasi, che ha invitato tutti alla calma.

GF Vip, rissa sfiorata fra Alex Belli e Roncaccia

Nell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip l’atmosfera si è improvvisamente accesa a causa di uno scontro fra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Tutto è iniziato quando l’attore ha puntato il dito contro Roncaccia e Varsi, accusati di essersi “svegliati” solamente dopo che per molte puntate erano stati definiti dei “comodini”. Belli ha infatti considerato piuttosto sospetto l’avvicinamento di Roncaccia e Piera Meloni.

Il giovane ha replicato in modo piccato: “Fossi stato questo grande attorone, se campavi di cinema, a 45 anni non stavi qua a fare il Grande Fratello”, ha detto.

A quel punto Belli ha accusato Roncaccia di mentire nei confronti di Piera Meloni, affermando che quando uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip di certo non resterà al suo fianco, considerando anche la sua esperienza a Italia Shores.

“Quando uscirà di qui, di Piera non gliene fregherà assolutamente niente – ha tuonato -. Lo conosco bene, ho visto i programmi che ha fatto, lui è una macchina da guerra. Nell’altro programma Roncaccia ci metteva un’ora a dare un bacio, non 11 puntate”.

Ma a scaldare la situazione è stata soprattutto una frase di Alessandro Roncaccia che ha parlato della moglie di Alex Belli, Delia Duran, e dell’avvicinamento dell’attore a Soleil Sorge in una edizione passata del Grande Fratello Vip.

“Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io”, ha detto. A quel punto Alex Belli, furibondo, si è alzato in piedi dando vita ad un acceso faccia a faccia con il coinquilino: “Io ci sto ancora insieme con quella moglie e ho un figlio, porta rispetto non ti devi permettere”, ha gridato.

La tensione è cresciuta così tanto che gli altri inquilini sono intervenuti per dividere Alex Belli e Roncaccia prima che potessero arrivare ad uno scontro fisico. Un faccia a faccia durissimo che è stato bloccato anche da Ilary Blasi. La conduttrice è intervenuta, nel corso della diretta, cercando di placare gli animi.

“Va bene confrontarsi, esprimere le proprie opinioni, però arrivare così vicini alla violenza no. Io questo comportamento non lo voglio vedere”, ha detto.

Alex Belli contro tutti

Poco prima della sua lite con Roncaccia, Alex Belli si era scontato anche con Giulia Provvedi. Mentre andava in onda, in diretta, la clip che raccontava l’avvicinamento fra Roncaccia e Piera Meloni, l’attore aveva commentato con qualche frecciatina.

“Ma perché tu che hai fatto al Grande Fratello?”, aveva replicato Giulia Provvedi, scatenando subito la reazione di Belli che le aveva detto: “Stai zitta, non rompere i cog***ni”. L’espressione decisamente aggressiva aveva fatto infuriare Giulia che lo aveva accusato di essere un cafone. Poi la rissa quasi sfiorata e uno scontro che sembra destinato a far discutere per i prossimi giorni.