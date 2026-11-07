GF Vip, Ilary Blasi entra in casa e fa uscire Alex Belli. Un addio che cambia gli equilibri

La diretta di venerdì 6 novembre ha visto Alex Belli uscire dalla casa del GF Vip, e questo potrebbe stravolgere gli equilibri del gioco in vista della finale

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IPA Alex Belli

Alex Belli, Andreas Muller, Giulia Provvedi e Valeria Marini: erano loro i concorrenti a rischio eliminazione nella puntata del GF Vip in onda nella prima serata di venerdì 6 novembre. Infine, e inaspettatamente, il pubblico ha deciso: a dover lasciare la casa è Alex Belli. All’attore è stato offerto un trattamento d’onore, a scortarlo fuori dalla porta rossa è stata la conduttrice in persona. Per comunicare la notizia, Ilary Blasi è entrata in casa, segnando così la fine del percorso dell’attore all’interno del reality, dove era stato uno dei concorrenti più agguerriti.

L’eliminazione di Belli arriva in un momento particolarmente delicato della competizione, con Marina La Rosa già qualificata per la finale e gli altri concorrenti impegnati a conquistare il pubblico sperando nella vittoria finale. La fuoriuscita di Belli potrebbe stravolgere le dinamiche di gioco, rompendo equilibri già altalenanti.

Lo scontro con Marina La Rosa

Nel corso di quest’edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli si è fatto notare in particolare per essersi reso – volontariamente e ostinatamente – antagonista di Marina La Rosa. È lei la concorrente da battere, e Alex Belli ha scelto di darle battaglia fin dal primo giorno. “Sei una stratega” le ha spesso ripetuto, forse dispiaciuto di vedersi soffiare un ruolo che pensava gli spettasse di diritto. A guardare i risultati del televoto, però, quella di La Rosa sembra esser stata la strategia vincente.

E se ci ricorderemo di Alex Belli al GF è anche per la sua gestione a dir poco particolare del rapporto con il gruppo. L’attore scelse di propria sponte di isolarsi in uno spazio ribattezzato l’oblio, per poi tornare sui propri passi e riavvicinarsi agli altri inquilini. Un via vai che ha destato in molti interrogativi sulle reali intenzioni del coinquilino. Il suo era un sincero tentativo di riallacciare i rapporti o un’ulteriore strategia?

Qualsiasi fosse il suo fine, di certo la presenza di Belli all’interno del reality Mediaset non è passata inosservata. Alex come nessun’altro è stato coinvolto in litigi e discussioni, chiamato a prendere posizione e protagonista di confronti che hanno contribuito a definire gli schieramenti all’interno della Casa.

Valeria Marini resta sola contro tutti

A giocarsi la permanenza nella casa con Alex Belli è stata Valeria Marini, proprio colei che più di tutti potrebbe essere affetta dall’uscita del compagno dal gioco. La showgirl aveva trovato in Belli un interlocutore e un alleto, l’unico per lei all’interno della casa. Era da Alex che Valeria correva dopo ogni litigio, con lui che si sfogava, con lui che trovava un attimo di pace e un po’ di compagnia.

“Senza Alex Belli, Valeria Marini sarebbe persa” ha sentenziato Andreas Muller, e il ballerino potrebbe non avere tutti i torti. Adesso la diva stellare dovrà affrontare senza alcun supporto gli attacchi che continuano ad arrivarle da più fronti.

Cosa ne sarà del GF Vip senza Alex Belli

Con l’uscita di Alex Belli, il GF Vip perde uno dei concorrenti che più hanno contribuito ad animare quest’edizione. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Marina La Rosa, già prima finalista, resta una delle figure più forti del gioco e l’eliminazione del suo principale antagonista potrebbe persino favorirne il percorso. Resta da capire se gli altri concorrenti riusciranno a costruire nuove alleanze per contrastarla o se finiranno per dividersi, lasciandole ulteriore spazio.

Con la finale che si avvicina, ogni eliminazione può modificare le prospettive dei concorrenti rimasti. E quella di Belli potrebbe rivelarsi un passaggio decisivo, soprattutto per chi fino a oggi aveva costruito il proprio percorso in contrapposizione o in appoggio a lui.