Alex Belli torna al GF Vip e porta il caos. Ilary Blasi interviene per la frase sospetta

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Alex Belli torna al Grande Fratello Vip e lo fa in grande, monopolizzando la puntata e creando nuove dinamiche, anche se è stato eliminato dalla Casa. Dopo aver abbandonato il reality nello scorso appuntamento, l’attore è riuscito in un’impresa che sembrava quasi impossibile: portare caos nel programma nonostante non sia più un concorrente.

Alex Belli torna al GF Vip e crea caos

Dopo essere stato eliminato nella scorsa puntata – assolutamente a sorpresa – e aver abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip, sconvolgendo Ilary Blasi, Alex Belli è tornato nello show. Già dall’inizio della puntata la conduttrice ha annunciato che l’attore sarebbe tornato protagonista nel reality.

Fuori dalla celebre Porta Rossa, Alex Belli si è mostrato sorridente e pronto a sconvolgere gli equilibri nella Casa. “Sono nell’Anti Oblio – ha spiegato a Ilary Blasi -. Qui il tempo corre all’indietro e sembro più giovane”.

Nella scorsa puntata, dopo essere stato eliminato, Alex Belli era entrato in studio, regalando l’ennesimo colpo di scena ai telespettatori. L’attore aveva infatti salutato Ilary Blasi e le opinioniste, poi aveva annunciato la volontà di andarsene.

“Ringrazio te Ilary, che sei la padrona di casa. Ringrazio voi, le mie opinioniste favolose – aveva detto -. Ma io non starò su quella sedia a commentare questo programma con concorrenti scontati, io esco da dove sono rientrato”. Inutili i tentativi della presentatrice di fermarlo: “Dai Alex, ma torna”, aveva provato a dire Ilary, senza però ottenere risultati.

Il ritorno nella puntata del 9 novembre 2026 è stato piuttosto scoppiettante. L’attore è entrato nella Casa di nascosto, lasciando alcuni biglietti destinati a Marina La Rosa. Quest’ultima, sua grande nemica nel reality, durante la settimana aveva confidato di sentire la sua mancanza.

L’incontro fra Marina La Rosa e Alex Belli

E così i due vecchi “nemici” si sono ritrovati a bere un caffè uno di front all’altro. “Non abbiamo avuto abbastanza tempo – ha raccontato Alex Belli a Marina La Rosa -, ho organizzato questa cosa per parlare con te: un caffè insieme piccante”.

“Io ti devo ringraziare – ha aggiunto l’attore – perché mi piaci tantissimo, sei la mia antagonista perfetta, quella che mi ha fatto arrabbiare. Mi manchi tanto. Se in questa casa non ci fossi stata tu sarebbe stata noiosa”. Poco dopo Alex ha voluto portare nuovamente scompiglio, lasciando intendere a Marina un possibile tradimento di Guendalina Tavassi. “Tu sai quanto ho voluto bene a Guendalina – ha svelato -, ma lei è completamente andata per la tangente. Da quando è finalista è diventata insopportabile e ingestibile. Tu pensi che sia una tua adepta, una tua amica. Ma non è così, fidati”.

Apparentemente Marina non ha ceduto alla provocazione. Mentre Valeria Marini ha deciso di raggiungere i due per salutare Alex Belli, ammettendo per l’ennesima volta la sua gelosia nei confronti dell’attore.

L’incontro fra Alex e Marina è stato segnato anche da un intervento di Ilary Blasi che ha voluto replicare all’attore che aveva detto riguardo la sua eliminazione: “Era già tutto previsto”.

“Perché alla domanda di Marina e di Valeria sul perché eri uscito hai detto che era già tutto previsto?”, ha detto la conduttrice. “In quel momento mi sentivo che sarei uscito”, ha risposto lui.