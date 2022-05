“Vite al limite”, perché la storia di Tammy fa tanto discutere

Un passato difficile e doloroso, che diventa il fattore scatenante alla base di un presente complesso. Ne è testimonianza Tammy, la cui storia è stata protagonista dell’ultima puntata di Vite al limite, lo show in onda su Real Time.

Tammy Patton, proveniente da Wichita Falls in Texas, ha chiesto di prendere parte alla trasmissione per dare una svolta alla sua vita. Ma anche per ragioni di salute, infatti era arrivata a pesare più di 250 chilogrammi con conseguenze per il suo benessere fisico.

“Vite al limite” la storia difficile di Tammy

Protagonista dell’ultima puntata di Vite al limite è stata la storia di Tammy Patton la donna, all’epoca 41 anni, ha raccontato del suo grave problema di obesità: risultato di una vita difficile e fatta di tanti problemi.

La 41enne di Wichita Falls in Texas, infatti, è arrivata a pesare 269 chilogrammi. Che non solamente un peso eccessivo, ma anche un numero che comporta grandi problemi di salute, di mobilità, di vita.

Come ha spiegato nel programma, a convincerla a dare una svolta grazie al supporto delle figlie Alize e Serenetti di rispettivamente 19 e 21 anni, le problematiche di salute che raggiungere un peso del genere comporta. Come i dolori al corpo e l’imbarazzo di dover chiedere sempre aiuto per fare le cose più normali.

È stata lei stessa a raccontarsi e a spiegare della volontà di fare qualcosa per se stessa.

Alla base della sua obesità ci sono ragioni gravi, una storia difficile da bambina. Il padre infatti era dipendente dalle sostanze stupefacenti, cosa che ha portato la sua famiglia a dover far fronte anche a problemi economici. Così ha iniziato a usare il cibo come valvola di sfogo. Questo a partire dai nove anni, con il risultato che il rapporto dannoso con l’alimentazione l’ha portata a diventare obesa e a pesare 269 chilogrammi.

Alla fine del programma Tammy è riuscita a ridurre il suo peso e, dai suoi social, sembra che ora il suo processo di dimagrimento sia continuato. Un impegno che ha portato avanti nel corso del tempo con l’obiettivo dell’intervento di bypass gastrico.

“Vite al limite”, perché la storia di Tammy fa discutere

Come ogni storia raccontata da Vite al limite anche quella di Tammy mostra come la vita e le difficoltà possano portare le persone a sfogare frustrazioni, mancanze e dolore sul cibo. Questo crea un rapporto poco sano con l’alimentazione che diventa una fuga dalla realtà, una ricompensa, un mezzo grazie al quale trovare un po’ di pace.

La storia di Tammy fa discutere perché, come altre, mostra fino a dove si possa arrivare. Quello che resta alla fine è quanto male possa fare il dolore. Quella di Tammy, però, è anche una storia di resilienza perché ci racconta come la volontà sia la cosa più importante in un processo di cambiamento.

“Vite al limite”, di che cosa si tratta

Vite al limite è una trasmissione televisiva americana, che in Italia è visibile su Real Time. Si tratta di un reality show che segue per un lungo periodo le persone obese e le accompagna nel corso del difficile percorso di dimagrimento insieme al dottor Younan Nowzaradan. Al momento stanno trasmettendo la stagione nove del programma.