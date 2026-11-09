Carola Moroni, che lavoro fa la nuova compagna di Paolo Bonolis

IPA Paolo Bonolis e Carola Moroni allo stadio

A distanza di tre anni dalla fine del lungo matrimonio con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha ritrovato la felicità al fianco di Carola Moroni. La loro storia d’amore ha subito attirato l’attenzione dei curiosi, che si son chiesti chi sia davvero la donna che ha fatto battere di nuovo il cuore del conduttore. Al di là del gossip, la Moroni ha scelto di vivere lontana dai riflettori, nonostante il grande pubblico l’abbia conosciuta anni fa in uno dei programmi più famosi di Canale 5.

Gli studi e la passione per il digitale

Classe 1994, Carola Moroni è nata a Roma e cresciuta a Marino, nel cuore dei Castelli Romani. Il suo percorso si discosta dai consueti itinerari dello showbiz: si è laureata in Informatica che, per sua stessa ammissione, è perfettamente in linea col suo animo un po’ “nerd”. Una preparazione che le ha permesso di costruire una carriera concreta nel comparto tecnologico e della comunicazione online.

L’attività di famiglia

L’attività professionale di Carola Moroni viaggia su due binari: la gestione aziendale e l’imprenditoria digitale. Nel suo lavoro supporta imprese e progetti innovativi sul web, occupandosi di organizzazione interna, sviluppo strategico e coordinamento operativo.

Una visione manageriale tutt’altro che casuale, che affonda le radici anche nell’impresa di famiglia. Da giovanissima ha gestito un locale nella Capitale e ha affiancato per anni i genitori nell’amministrazione del loro stabilimento balneare affacciato sul lago Albano, a Castel Gandolfo.

La parentesi Temptation Island

I telespettatori più attenti avranno subito riconosciuto il volto di Carola Moroni. Nell’estate 2023, aveva partecipato come tentatrice a Temptation Island, unica esperienza televisiva che non ha avuto poi alcun seguito. A differenza di molti “cacciatori di fama”, lei ha preferito stare dietro le quinte, dove ha collaborato in progetti legati alla società di produzione Fascino (quella di Maria De Filippi, per intenderci).

La storia con Paolo Bonolis

La scintilla tra Carola e Paolo Bonolis è scoccata dietro le quinte, con una frequentazione nata con discrezione prima delle festività natalizie. Dopo i primi scatti rubati a Londra a Covent Garden insieme al figlio di lui, Davide, il conduttore ha scelto di uscire allo scoperto su Instagram: “Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola Moroni. Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare”, citando l’incipit de La Torre Nera di Stephen King. Una svolta vissuta in un clima di grande serenità anche con l’ex moglie Sonia Bruganelli, con la quale è rimasto in buoni rapporti e alla quale ha rilasciato un’interessante (e inaspettata) intervista, per il suo programma Come ti leggo.