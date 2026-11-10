“Lei è eccezionale. Fantastica”: Paolo Bonolis si sbottona su Carola Moroni

Un Paolo Bonolis più aperto del solito quello che si è raccontato al Festival dello Spettacolo e che ha parlato del rapporto con la nuova compagna

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IPA Paolo Bonolis e Carola Moroni

Paolo Bonolis non si nasconde più: dopo aver confermato la frequentazione con Carola Moroni, il conduttore è tornato a parlare della donna che gli ha fatto ritrovare la serenità dopo la separazione da Sonia Bruganelli. E questa volta lo ha fatto davanti al pubblico del Festival dello Spettacolo di Milano, lasciandosi andare a parole piene di affetto.

“Lei è eccezionale. Fantastica”, ha detto, raccontando un rapporto che sembra renderlo particolarmente felice. Una confidenza insolita per Bonolis, da sempre attento a mantenere una certa distanza tra la propria vita privata e i riflettori.

Paolo Bonolis, le parole su Carola Moroni: “Ci vogliamo bene”

Un Paolo Bonolis più aperto del solito quello che si è raccontato al Festival dello Spettacolo. Il conduttore non ha evitato le domande sulla sua nuova relazione con Carola Moroni, preferendo rispondere con la spontaneità e l’ironia che lo contraddistinguono da sempre. “Sto molto bene, lei è eccezionale, fantastica, ci vogliamo bene e camminiamo festosi verso il domani“, ha raccontato, lasciando trasparire tutto l’entusiasmo per questa nuova fase della sua vita.

Poche parole, sufficienti però a raccontare molto del momento che sta attraversando. Bonolis non ha fatto grandi promesse né si è spinto in dichiarazioni sul futuro della coppia, ma preferito parlare del presente, di un sentimento che sta crescendo e della felicità di condividere il proprio tempo con una persona speciale.

E quel “camminiamo festosi verso il domani”, pronunciato con il suo inconfondibile gusto per le espressioni ricercate, sembra racchiudere perfettamente il suo stato d’animo. C’è la voglia di guardare avanti, senza rinunciare alla leggerezza che ha sempre caratterizzato il suo modo di raccontarsi.

Per il conduttore si tratta di un’apertura tutt’altro che scontata: un cambiamento che non è sfuggito al pubblico, abituato a veder gestire con riservatezza le questioni sentimentali al conduttore, che nel giro di pochi giorni ha scelto per ben due volte di parlare pubblicamente di Carola.

Paolo Bonolis e Carola Moroni, l’amore dopo Sonia Bruganelli

Le dichiarazioni rilasciate a Milano arrivano a pochi giorni dal messaggio con cui Paolo Bonolis aveva deciso di fare chiarezza sulla propria vita sentimentale. Dopo settimane di indiscrezioni e fotografie che lo ritraevano insieme a Carola Moroni, il presentatore aveva scelto Instagram per confermare la frequentazione.

Un intervento insolito, nato anche dalla volontà di mettere fine alle ricostruzioni che avevano coinvolto la sua ex moglie, Sonia Bruganelli. “Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli”, aveva scritto Bonolis, spiegando di attraversare un periodo sereno e felice.

Il conduttore aveva voluto chiarire soprattutto un aspetto: tra la sua nuova compagna e Sonia Bruganelli non ci sarebbero le tensioni raccontate da alcune indiscrezioni. “Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola”, aveva precisato, smentendo così le voci su presunti contrasti legati alla nuova relazione.

La separazione tra Bonolis e Bruganelli, annunciata nel 2023 dopo oltre vent’anni di matrimonio, non ha infatti interrotto il rapporto che li unisce come genitori di Silvia, Davide e Adele. I due continuano a collaborare anche professionalmente e, almeno stando alle parole del presentatore, hanno trovato un equilibrio che permette a entrambi di vivere serenamente le rispettive relazioni.

Bonolis aveva anche invitato a non cercare misteri dove non ce ne sono, rispondendo con una battuta a chi continuava ad alimentare il gossip. Per chi ama le storie fantasiose, aveva suggerito di dedicarsi a Le cronache di Narnia oppure alla saga de La torre nera di Stephen King.