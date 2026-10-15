“Tu l’hai commesso l’adulterio”, il siparietto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a Come ti leggo

IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo insieme, ma in televisione: “Ci diamo del tu?”. Come ha detto il conduttore, sarebbe stato grottesco il contrario: i due ormai ex coniugi non hanno mai smesso di rispettarsi e di volersi bene, in virtù di tutto quello che c’è stato e della famiglia che hanno costruito. A Come ti leggo – Page à Vu, arrivato all’ultimo appuntamento, la Bruganelli ha intervistato il suo ex scomodando il libro più venduto di sempre: la Bibbia.

Sonia Bruganelli intervista Paolo Bonolis a Come ti leggo

Il programma di Sonia Bruganelli, Come ti leggo – Page à Vu, ha assegnato un libro a ciascun ospite. E a Paolo Bonolis, ospite dell’ultima puntata (alla quale ha partecipato anche Simona Ventura), è stata assegnata la Bibbia. “Anzitutto è uno dei testi più importanti, famosi e influenti della storia dell’umanità”, la risposta di Bonolis all’introduzione della Bruganelli è stata diretta: “Purtroppo, perché si divide in due: Nuovo Testamento e Vecchio Testamento. Non so quante parole abbia la Bibbia, ma posso dirti un numero approssimativo: troppe”.

Nessuna tensione tra gli ex, ma non sono mancati dei riferimenti anche alla loro vita privata: “Purtroppo le mie aspettative con te sono andate fallite”. Bonolis si è dichiarato agnostico e non ateo: “Non ho la presunzione di dire che non c’è niente, però non credo in quello che è un’ipotesi sulla quale è stato costruito un impero esageratamente imperante”.

Si è poi passati ai Dieci comandamenti, ed è in questo momento che Bonolis e Bruganelli hanno dato vita a un siparietto inaspettato. Il sesto comandamento è quello di “non commettere l’adulterio”, e la risposta del conduttore non si è fatta attendere: “Me lo dici a me?”. Pronta la replica di Bruganelli: “Guarda che tu l’hai commesso l’adulterio“. Ed è così che Bonolis non si nega la battuta finale, che chiude il cerchio: “Ma io certo, come fai a non commetterlo, ogni tanto una boccata d’aria”. Risate e applausi in studio, per due ex che si vogliono ancora bene.

Bonolis e Bruganelli, dal matrimonio alla separazione: oggi sono “amicissimi”

La loro storia è durata oltre un quarto di secolo: si sono fidanzati quando lei aveva 23 anni, si sono sposati nel 2002 e insieme hanno avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele. Nella primavera del 2023 è arrivato l’annuncio della separazione, con una precisazione: nessuna terza persona di mezzo, solo un sentimento che restava forte ma che non era più lo stesso di un tempo.

Da lì in poi, nessuna guerra tra ex. Anzi. Più di una volta Sonia ha definito Paolo l’uomo più importante della sua vita: “Siamo amicissimi, siamo confidenti”, ha raccontato. Il siparietto sull’adulterio, del resto, ha un retrogusto ironico per chi segue le loro vicende: a Belve, e successivamente a Un giorno da pecora, era stata proprio lei a confessare di averlo tradito, “una sola volta in 30 anni”, e di averglielo detto al momento della separazione. Un capitolo chiuso, a quanto pare, se oggi i due riescono a riderci sopra davanti alle telecamere. Per lei e Paolo una cosa resta ferma: “La priorità sono i ragazzi e la loro serenità”. E forse è proprio questo il segreto della loro complicità: due persone che non sono più una coppia, ma non hanno mai smesso di essere una famiglia.