Carola Moroni, chi è la nuova compagna di Paolo Bonolis e come si sono conosciuti

Paolo Bonolis avrebbe ritrovato l'amore dopo Sonia Bruganelli: chi è Carola Moroni, 32enne ex Temptation Island che avrebbe conquistato il cuore del conduttore

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IPA Paolo Bonolis

Paolo Bonolis potrebbe aver ritrovato l’amore: dopo la separazione da Sonia Bruganelli, il celebre conduttore sarebbe pronto a voltare pagina accanto a Carola Moroni, 32 anni e un passato televisivo a Temptation Island. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale tra i due sarebbe nata una relazione già piuttosto importante e, a quanto pare, anche Sonia Bruganelli sarebbe al corrente di tutto.

Chi è Carola Moroni, la presunta nuova fidanzata di Paolo Bonolis

Per anni Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati una delle coppie più conosciute della televisione italiana. La loro separazione, annunciata nel 2023 dopo oltre vent’anni di matrimonio, aveva sorpreso il pubblico, ma entrambi hanno sempre cercato di preservare il rapporto costruito insieme, soprattutto per il bene dei tre figli Silvia, Davide e Adele.

Adesso, però, nella vita sentimentale del conduttore potrebbe esserci una novità: secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, Bonolis avrebbe iniziato una relazione con Carola Moroni, conosciuta nell’ambiente televisivo legato alla Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi.

I primi contatti sarebbero avvenuti dietro le quinte delle trasmissioni Mediaset, mentre un evento benefico avrebbe offerto l’occasione per approfondire la conoscenza. Il rapporto avrebbe poi preso una piega romantica durante l’estate, quando Bonolis avrebbe scelto la Costiera Amalfitana per le vacanze, rinunciando alla sua amatissima Formentera.

Ma chi è la donna che avrebbe fatto battere nuovamente il cuore del conduttore? Carola Moroni ha 32 anni, è originaria dei Castelli Romani ed è laureata in informatica: la sua è stata una vita lontana dai riflettori, almeno fino al 2023, quando ha partecipato a Temptation Island, il popolare programma condotto da Filippo Bisciglia.

Durante quell’edizione, il suo nome era stato accostato a quello di Manuel Maura, allora protagonista del reality insieme alla fidanzata Francesca Sorrentino.

Terminata l’esperienza televisiva, Carola non ha però cercato di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, al contrario ha continuato a coltivare i propri interessi, tra cui lo sport e l’arrampicata, mantenendo un profilo social relativamente discreto.

Paolo Bonolis e Carola Moroni: come sarebbe nato l’amore

A rendere ancora più interessante il gossip sarebbe la notizia secondo cui Paolo Bonolis avrebbe già presentato Carola Moroni alla sua ex moglie Sonia Bruganelli. Del resto, Bonolis e Bruganelli hanno più volte dimostrato che la fine di un matrimonio non deve necessariamente coincidere con la fine dell’affetto, anzi i due hanno mantenuto un rapporto di stima e complicità, continuando a condividere importanti momenti della propria vita.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, l’ex moglie, inizialmente felice per la nuova relazione di Paolo, avrebbe successivamente manifestato alcune perplessità, chiedendogli persino di non presentarsi con Carola all’evento benefico Tennis and Friends, richiesta che Bonolis avrebbe accolto per evitare discussioni familiari.

A rendere ancora più concrete le indiscrezioni sulla presunta relazione tra Paolo Bonolis e Carola Moroni ci ha pensato il settimanale Chi, che ha dedicato la copertina alla nuova coppia. Il conduttore e la 32enne sarebbero stati fotografati a Londra, mentre passeggiavano tra le vie di Covent Garden, scambiandosi gesti affettuosi e mostrando una complicità speciale.

Un viaggio che avrebbe avuto anche un significato familiare: Bonolis si trovava infatti nella capitale britannica per assistere a un torneo di padel del figlio Davide, presente insieme alla fidanzata Martina Dotti. Secondo il magazine, Paolo e Carola si frequenterebbero da quasi un anno e il conduttore avrebbe già presentato la nuova compagna ai suoi cinque figli.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe proseguito la sua fuga romantica a Dubai, segno di un legame che sembrerebbe diventare sempre più importante. Nessuno dei diretti interessati, tuttavia, ha confermato pubblicamente questi retroscena.