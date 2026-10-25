Paolo Bonolis e la figlia Silvia, a Tu si que vales vince l’amore di un papà

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Ansa Paolo Bonolis con la figlia a "Tu sì Que Vales"

Paolo Bonolis ci ha abituati da decenni alla sua ironia irriverente, alle battute fulminanti e all’innata capacità di tenere la scena. Ma dietro il mattatore c’è anche un uomo dalla sensibilità profonda, che non ha mai nascosto le proprie fragilità e ha attraversato momenti difficili nella vita personale.

Nella puntata di Tu si que vales di sabato 24 ottobre, accanto a lui c’era la figlia Silvia, arrivata in studio per assistere allo spettacolo. Ed è proprio con lei che il conduttore ha condiviso uno dei momenti più teneri della serata, lasciando emergere quel lato più intimo che spesso resta lontano dai riflettori.

Paolo Bonolis dolcissimo con la figlia Silvia a “Tu si que vales”

Nel corso degli anni, Paolo Bonolis ha raccontato al suo pubblico tanti momenti complessi della sua vita personale, mostrando quanto dietro l’ironia e le battute che lo hanno reso chi è oggi ci sia una persona dalle tante sfaccettature.

Nella puntata di Tu si que vales di sabato 24 ottobre, quel lato della sua personalità è tornato a mostrarsi grazie alla presenza in studio di una persona molto speciale.

Tra il pubblico c’era anche Silvia, sua figlia, arrivata per godersi lo spettacolo. Ed è bastato vederli insieme per assaporare uno scorcio della loro bellissima complicità.

Nel corso della serata, infatti, Bonolis ha trovato il modo di coinvolgere la ragazza e vivere un momento tutto loro. È successo durante l’esibizione dei Musikè di classe, un gruppo di giovani artisti e artiste con disabilità che si è esibito sulle note di Esseri umani di Marco Mengoni.

Nel corso dell’esibizione, Bonolis ha lasciato la sua postazione da giudice e si è seduto accanto a Silvia, seguendo il pezzo tenendole la mano.

Anche durante lo spettacolo di Rafferty Coope, artista che ha portato in scena la magia attraverso la musica, Paolo non ha perso l’occasione di dimostrare affetto alla giovane spettatrice.

Il conduttore ha chiesto al mago di fare qualcosa di speciale per lei: “Puoi fare una magia bellissima? Vai a dare un bacio a mia figlia?”. Rafferty ha accolto la richiesta e si è avvicinato a Silvia per darle un baciamano.

Nessuna gag da costruire né una battuta da servire al pubblico: in studio a Tu si que vales, il pubblico ha trovato un papà che tra un’esibizione e l’altra si è dedicato alla figlia con grande dolcezza.

Chi è Silvia, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nata nel 2002, Silvia è la primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La sua storia è stata raccontata in più occasioni dai genitori. Silvia è nata con una cardiopatia congenita e, nei primi giorni di vita, ha affrontato un intervento al cuore. Le complicazioni successive hanno provocato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio.

Negli anni, sia Bonolis sia Bruganelli hanno parlato pubblicamente delle difficoltà incontrate e del percorso affrontato dalla famiglia.

Silvia ha mantenuto una vita piuttosto riservata, lontana dall’esposizione mediatica che accompagna il lavoro dei genitori.

Ma a Tu si que vales, è stata semplicemente una figlia venuta a vedere il papà al lavoro. Bonolis ha trovato così il modo di dedicare un momento alla figlia, senza rinunciare alla spontaneità che lo contraddistingue. Perché il conduttore che conosciamo per la sua ironia è anche un papà che, quando si tratta di Silvia, non ha bisogno di nascondere la propria tenerezza.