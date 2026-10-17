Verissimo, da Alex Baudo a Luciana Littizzetto: le anticipazioni e gli ospiti del 17 ottobre

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Ansa Silvia Toffanin conduce "Verissimo"

Il sabato pomeriggio di Canale 5 è ancora nel segno di Verissimo. Oggi, 17 ottobre, Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto a personaggi che hanno storie molto diverse da raccontare e che intrecciano ricordi familiari, vita privata e nuovi traguardi.

Tra i nomi più attesi quello di Alex Baudo, che torna a parlare del padre Pippo a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Ma Baudo non è l’unica personalità pronta a raccontarsi in questo pomeriggio. In studio, anche Luciana Littizzetto, e due volti indelebili di Temptation Island.

“Verissimo”, Alex Baudo ricorda il padre Pippo

Che cosa resta di un legame quando una persona cara non c’è più? È anche attraverso questa domanda che passa la nuova puntata di Verissimo che, nel pomeriggio del sabato, lascia spazio a un dolcissimo ricordo di Pippo Baudo ospitando suo figlio Alex.

Il nome del conduttore continua a evocare una stagione importante della televisione italiana, ma per Alex è soprattutto il ricordo di un padre. A Verissimo torna a parlare del loro legame, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, e incontra Katia Ricciarelli, che con il presentatore è stata sposata per diversi anni

Un incontro che riporta alla memoria una stagione importante della televisione italiana e della vita privata di uno dei suoi protagonisti più celebri.

Gli altri ospiti della puntata

Nel corso del pomeriggio Silvia Toffanin accoglie anche Luciana Littizzetto. La comica, a cui non manca mai la giusta battuta, è ancora una volta tra i giudici di Tú sí que vales e porta a Verissimo tutta la sua personalità. Un momento per tornare a sentire le sue storie e il suo punto di vista, anche dopo la bella sorpresa ricevuta dal premier spagnolo Sanchez, che ha risposto alla sua letterina di Che Tempo che Fa.

Per Clizia Incorvaia, invece, l’attenzione è tutta sulla vita privata. L’influencer è coinvolta in una vicenda complessa con l’ex marito e si racconta a Silvia Toffanin in una fase delicata della sua storia personale.

Ci sono poi due giovani atleti che hanno un motivo speciale per sorridere: Simone Conte e Raffaele Pelligra, medaglia d’argento nel sincro dalla piattaforma ai Campionati Europei di Parigi 2026. Un risultato importante per i due tuffatori azzurri, che condividono con il pubblico la soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Infine, tornano le storie d’amore di Temptation Island. Sara e Soraya sono tra le protagoniste dell’ultima edizione del reality, che le ha messe di fronte a sentimenti, dubbi e scelte difficili. A Verissimo c’è spazio anche per loro e per le vicende sentimentali che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

“Verissimo”, dove e quando vederlo

La puntata di Verissimo va in onda oggi, sabato 17 ottobre 2026 alle 16.30 su Canale 5. Questo è però solo uno dei due spazi del programma nel corso del weekend. L’appuntamento con il talk show prosegue domenica 18 ottobre alle 15.45, sempre su Mediaset.

Tra gli ospiti della domenica figurano Raffaele Sollecito, Luca Dotto, Amanda Lear, Iva Zanicchi e Samurai Jay. Per chi non dovesse riuscire a seguire la trasmissione in televisione, è possibile recuperare le puntate e le interviste su Mediaset Infinity.